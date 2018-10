13 идей, как отметить Хеллоуин в Минске, чтобы вам мало не показалось

Для многих белорусов Хеллоуин — заморский праздник, который вызывает по меньшей мере скепсис. Но в последнее время тенденция отмечать День Всех Святых становится все более актуальной и для Минска. Первые мероприятия в честь Хеллоуина — уже в ближайшие выходные. Чтобы вы не запутались в десятках странных и криповых ивентов, AFISHA.TUT.BY составила большой гид.

Для киноманов

Сеть кинотеатров Silver Screen каждый год проводит для своих гостей тематические киноночи с тщательно подобранным кинорепертуаром и зажигательными активностями. В этом году кинотеатр предлагает не только окунуться в мистическую атмосферу самого пугающего праздника, но и вместе посмотреть культовый фильм «Гремлины» 1984 года в оригинальной версии с русскими субтитрами. Кроме этого, на ночи кино покажут «Хэллоуин» (2018) и «Ведьмы» (2017).

Отметить Хеллоуин в кино

Когда: до 28 октября. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 4 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно неизбежно. Майкл Майерс не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернется домой, чтобы снова убивать. Такое кино, задуманное как возрождение оригинального фильма Джона Карпентера 1978 года, точно впишется в ваш быт, если вы не прочь изрядно попугаться. До сеанса можно посмотреть , как звезды «Хэллоуина» выглядели сорок лет назад.

Бонус: только до 24 октября в минских кинотеатрах идет картина «Хэллфест» со слоганом «Здесь пугают до смерти» от создателей «Ходячих мертвецов». То что надо?

Мы сделали подборку ну очень странных хорроров , которые самое время включать перед Днем Всех Святых. Если фильмы ужасов ассоциируются у вас с зомби и призраками, добро пожаловать в наш домашний кинотеатр. В расписании: тихий фильм про семейную драму, убийство птички, красивые девушки в крови, медовый месяц в лесу и морское чудовище на севере Франции. Выбрали самые необычные хорроры для тех, кто устал от парней с бензопилой.

Для экспериментаторов





Когда: 27 октября, 14.00 — 23.00. Где: Дримлэнд . Сколько: до 26 октября включительно — 9 рублей 99 копеек (детям до 7 лет бесплатно), в день мероприятия в кассе парка — 15 рублей.

Программа для детей начнется в 14.00: в ней — бесплатные катания на горке «Слайд», веревочный городок, детская анимация, дом-перевертыш и лабиринт страха. Взрослая часть стартует в 19.00 и включает концерт группы «Разбiтае сэрца пацана», световые инсталляции, файер-шоу и мастер-классы, креативные фотозоны и предсказания от потомственных гадалок, аквагрим и парад костюмов, кинотеатр под шатром с бесплатным чаем и фудкорт — куда без него.



Один из квеструмов Москвы. Фото с сайта topquests.ru

Когда: с 27 на 28 октября. Где: в минских квеструмах. Сколько: от 40 рублей.

В ночь с 27 на 28 октября в Минске пройдет Ночь квестов накануне Хеллоуина. На протяжении всей ночи можно будет поиграть в более чем 50 квест-комнат со скидками до 50%. Классические квесты будут стоить от 40 рублей за команду, хоррор-квесты и квесты с актерами — от 60 рублей за команду. Если планируете пойти, обязательно зарегистрируйтесь .

Сходить на мистический рейв



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 27 октября, 23.00. Где: Ok16 . Сколько: 20 рублей, на входе — 25 рублей.

Темные стороны современного праздника и свежие идеи вдохновили на смелые решения и неожиданные эксперименты команду Re: Fresh, которая готовит масштабную Хеллоуин-вечеринку под названием Mystic. Две сцены расположатся в индустриальных декорациях завода МЗОР (пространство Оk16), их будут зажигать Z@P — диджей и продюсер из столицы Уругвая, римский диджей, выросший на последней волне нелегальных рейвов, и польский гость с лайв-выступлением.





Когда: 27 октября, 18.30. Где: ул. Чапаева, 3. Сколько: бесплатно.

Центр иностранных языков Viva Lingva приглашает попрактиковать английский язык, познакомиться с новыми людьми и сыграть в «Мафию» в хеллоуинских костюмах. Кроме самой игры на английском, будут розыгрыш призов, костюмы и маски на месте, печенье и, если верить анонсам организаторов, хорошее настроение.





В «Брюгге» накануне Хеллоуина пройдет вечеринка с нескромным названием The End of The F#cking World от организаторов сумасшедших тусовок в Риттербурге. На одной сцене выступят девять metal-команд из Беларуси и Украины. В программе, помимо мощного звука, — мрачные инсталляции, шокирующие перформансы и потусторонние декорации. Тематика фестиваля этого года перенесет участников в постапокалиптический мир, где остатки цивилизации пытаются выжить в мире, гибнущем от смертельных вирусов, власть захватили деспотичные маньяки, повсеместно процветают оккультные секты и кажется, что мир совсем сошел с ума. С лайн-апом можно познакомиться здесь .

Взять билет на ледовое шоу и вечеринку бессмертных — в одном флаконе





В этом году Хеллоуин пройдет в том числе и на самой большой площадке страны — «Минск-Арене»: перед началом шоу гости праздника смогут поучаствовать в квестах, пройти лабиринт Дракулы, принять участие в конкурсе на лучший костюм, попробовать уникальные напитки, стать одним из персонажей в активных зонах известных брендов. Программа стоит из двух масштабных частей — ледовое шоу «Дракула. История вечной любви» и вечеринка бессмертных, которая будет сопровождаться эксклюзивным показом постановок экспериментального фрик-театра T (e)=Art. Кстати, совсем скоро мы раскроем подробности программы и секреты, почему это мероприятие действительно заслуживает вашего внимания.

Для бесстрашных родителей

Сводить ребенка на костюмированную вечеринку на роликах



Фото: proskating.by

Когда: 27 октября, 18.00. Где: Минск-Арена . Сколько: 10 рублей.

В «Минск-Арене» специально для детей от 3 до 12 лет пройдет вечеринка-соревнование в стиле Хеллоуина. В программе — много развлечений с конкурсами и викторинами. А закончится все дискотекой, как можно было догадаться, на роликах. Более подробная программа — здесь .

Сходить с ребенком на тусовку с трансформерами



Фото: Кристина Олешкевич, TUT.BY

Когда и где: 27 октября, в 12.00, в караоке «Хлестов Бар» (ул. Кальварийская, 1), 28 октября в 12.00 в ресторане «Мулен Руж» (ул. Кальварийская, 1). Сколько: 35 рублей, взрослым — бесплатно. Предварительная регистрация обязательна по телефону +375 (29) 143−30−22.

В программе двухдневной вечеринки празднования Хеллоуина — танцы и показ мод, выступление профессора Взрывашкина, шоу трансформеров БамблБи и Оптимуса Прайма, дискотека, полноценный обед, бумажное шоу. Что интересно, для детей входной билет будет стоить 35 рублей, их родителям он достанется бесплатно. Продолжительность — три часа.

Нырнуть с ребенком в кроличью нору



Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес»

Когда: 28 октября, 13.00. Где: Динозаврия . Сколько: бесплатно.

Самых отважных детей приглашают на страшно веселое приключение под названием «Алиса в Трансильвании». Здесь можно будет повстречать Безумного Шляпника, одолеть Безумную королеву и сплясать джигу-дрыгу с графом Дракулой. Кроме этого, будут шоу магии и волшебства, гонки на метлах и мастер-класс по рисунку песком. Форма одежды — парадно-кошмарная, пишут организаторы.

Отмечать Хеллоуин всю неделю



Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Когда: 28 октября — 1 ноября. Где: Клевер . Сколько: от 20 рублей.

У вас и вашего ребенка есть возможность провести целую неделю в потустороннем мире, полном творчества и приключений. Центр детского развития «Клевер» запускает проект, который объединяет много направлений: танцы, подвижные игры, квесты, кулинарная мастерская, интеллектуальная секция, актерское мастерство, постановка спектакля и импровизация — на «Неделе Хеллоуина» во время осенних каникул. Программа очень обширная, есть дневные и ночные мероприятия. Познакомиться с ней можно тут .

