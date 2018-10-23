13 идей, как отметить Хеллоуин в Минске, чтобы вам мало не показалось

Для многих белорусов Хеллоуин — заморский праздник, который вызывает по меньшей мере скепсис. Но в последнее время тенденция отмечать День Всех Святых становится все более актуальной и для Минска. Первые мероприятия в честь Хеллоуина — уже в ближайшие выходные. Чтобы вы не запутались в десятках странных и криповых ивентов, AFISHA.TUT.BY составила большой гид.
Сеть кинотеатров Silver Screen каждый год проводит для своих гостей тематические киноночи с тщательно подобранным кинорепертуаром и зажигательными активностями. В этом году кинотеатр предлагает не только окунуться в мистическую атмосферу самого пугающего праздника, но и вместе посмотреть культовый фильм «Гремлины» 1984 года в оригинальной версии с русскими субтитрами. Кроме этого, на ночи кино покажут «Хэллоуин» (2018) и «Ведьмы» (2017).
Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно неизбежно. Майкл Майерс не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернется домой, чтобы снова убивать. Такое кино, задуманное как возрождение оригинального фильма Джона Карпентера 1978 года, точно впишется в ваш быт, если вы не прочь изрядно попугаться. До сеанса можно посмотреть, как звезды «Хэллоуина» выглядели сорок лет назад.
Бонус: только до 24 октября в минских кинотеатрах идет картина «Хэллфест» со слоганом «Здесь пугают до смерти» от создателей «Ходячих мертвецов». То что надо?
Мы сделали подборку ну очень странных хорроров, которые самое время включать перед Днем Всех Святых. Если фильмы ужасов ассоциируются у вас с зомби и призраками, добро пожаловать в наш домашний кинотеатр. В расписании: тихий фильм про семейную драму, убийство птички, красивые девушки в крови, медовый месяц в лесу и морское чудовище на севере Франции. Выбрали самые необычные хорроры для тех, кто устал от парней с бензопилой.
Сколько: до 26 октября включительно — 9 рублей 99 копеек (детям до 7 лет бесплатно), в день мероприятия в кассе парка — 15 рублей.
Программа для детей начнется в 14.00: в ней — бесплатные катания на горке «Слайд», веревочный городок, детская анимация, дом-перевертыш и лабиринт страха. Взрослая часть стартует в 19.00 и включает концерт группы «Разбiтае сэрца пацана», световые инсталляции, файер-шоу и мастер-классы, креативные фотозоны и предсказания от потомственных гадалок, аквагрим и парад костюмов, кинотеатр под шатром с бесплатным чаем и фудкорт — куда без него.
В ночь с 27 на 28 октября в Минске пройдет Ночь квестов накануне Хеллоуина. На протяжении всей ночи можно будет поиграть в более чем 50 квест-комнат со скидками до 50%. Классические квесты будут стоить от 40 рублей за команду, хоррор-квесты и квесты с актерами — от 60 рублей за команду. Если планируете пойти, обязательно зарегистрируйтесь.
Темные стороны современного праздника и свежие идеи вдохновили на смелые решения и неожиданные эксперименты команду Re: Fresh, которая готовит масштабную Хеллоуин-вечеринку под названием Mystic. Две сцены расположатся в индустриальных декорациях завода МЗОР (пространство Оk16), их будут зажигать Z@P — диджей и продюсер из столицы Уругвая, римский диджей, выросший на последней волне нелегальных рейвов, и польский гость с лайв-выступлением.
Центр иностранных языков Viva Lingva приглашает попрактиковать английский язык, познакомиться с новыми людьми и сыграть в «Мафию» в хеллоуинских костюмах. Кроме самой игры на английском, будут розыгрыш призов, костюмы и маски на месте, печенье и, если верить анонсам организаторов, хорошее настроение.
В «Брюгге» накануне Хеллоуина пройдет вечеринка с нескромным названием The End of The F#cking World от организаторов сумасшедших тусовок в Риттербурге. На одной сцене выступят девять metal-команд из Беларуси и Украины. В программе, помимо мощного звука, — мрачные инсталляции, шокирующие перформансы и потусторонние декорации. Тематика фестиваля этого года перенесет участников в постапокалиптический мир, где остатки цивилизации пытаются выжить в мире, гибнущем от смертельных вирусов, власть захватили деспотичные маньяки, повсеместно процветают оккультные секты и кажется, что мир совсем сошел с ума. С лайн-апом можно познакомиться здесь.
В этом году Хеллоуин пройдет в том числе и на самой большой площадке страны — «Минск-Арене»: перед началом шоу гости праздника смогут поучаствовать в квестах, пройти лабиринт Дракулы, принять участие в конкурсе на лучший костюм, попробовать уникальные напитки, стать одним из персонажей в активных зонах известных брендов. Программа стоит из двух масштабных частей — ледовое шоу «Дракула. История вечной любви» и вечеринка бессмертных, которая будет сопровождаться эксклюзивным показом постановок экспериментального фрик-театра T (e)=Art. Кстати, совсем скоро мы раскроем подробности программы и секреты, почему это мероприятие действительно заслуживает вашего внимания.
В «Минск-Арене» специально для детей от 3 до 12 лет пройдет вечеринка-соревнование в стиле Хеллоуина. В программе — много развлечений с конкурсами и викторинами. А закончится все дискотекой, как можно было догадаться, на роликах. Более подробная программа — здесь.
Когда и где: 27 октября, в 12.00, в караоке «Хлестов Бар» (ул. Кальварийская, 1), 28 октября в 12.00 в ресторане «Мулен Руж» (ул. Кальварийская, 1).
Сколько: 35 рублей, взрослым — бесплатно.
Предварительная регистрация обязательна по телефону +375 (29) 143−30−22.
В программе двухдневной вечеринки празднования Хеллоуина — танцы и показ мод, выступление профессора Взрывашкина, шоу трансформеров БамблБи и Оптимуса Прайма, дискотека, полноценный обед, бумажное шоу. Что интересно, для детей входной билет будет стоить 35 рублей, их родителям он достанется бесплатно. Продолжительность — три часа.
Самых отважных детей приглашают на страшно веселое приключение под названием «Алиса в Трансильвании». Здесь можно будет повстречать Безумного Шляпника, одолеть Безумную королеву и сплясать джигу-дрыгу с графом Дракулой. Кроме этого, будут шоу магии и волшебства, гонки на метлах и мастер-класс по рисунку песком. Форма одежды — парадно-кошмарная, пишут организаторы.
У вас и вашего ребенка есть возможность провести целую неделю в потустороннем мире, полном творчества и приключений. Центр детского развития «Клевер» запускает проект, который объединяет много направлений: танцы, подвижные игры, квесты, кулинарная мастерская, интеллектуальная секция, актерское мастерство, постановка спектакля и импровизация — на «Неделе Хеллоуина» во время осенних каникул. Программа очень обширная, есть дневные и ночные мероприятия. Познакомиться с ней можно тут.
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20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида, который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.