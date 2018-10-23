Светлану Лободу госпитализировали

Вчера с подозрением на обструкцию почки госпитализировали Светлану Лободу, рассказала PR-директор исполнительницы Дарья Бурлакова. Об этом сообщает РБК.





— Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание, — сообщила PR-директор певицы.

Она добавила, что точный диагноз певицы сейчас устанавливают врачи.

— По поводу состояния на сегодняшнюю минуту я пока еще не знаю. Соответственно, по поводу переноса концертов тоже сказать ничего не могу, — добавила Бурлакова.

Ранее Лобода в Instagram сообщила, что на ее московские концерты 25, 26 и 28 октября уже проданы все билеты.

Концерт Светланы Лободы в Минске запланирован 8 декабря. КУПИТЬ БИЛЕТ

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