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Как выглядит дом в Минске, где живут киберспортсмены

24.10.2018 10:32 — Разное | Tut.by  
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Бывает, что в один месяц может пройти несколько турниров по Counter-Strike: Global Offensive или Dota 2. Чтобы держать команду в форме и чтобы парни оставались «семьей», организация устраивает для них буткемп — «тренировочный лагерь». На две-три недели игроков селят в большой трехэтажный дом. The Village Беларусь зашел посмотреть, как этот дом выглядит и что ребята в нем делают.


Фото: Евгений Ерчак / the-village.me

Буткемп — это тренировочный лагерь для киберспортсменов, в котором они проводят вместе несколько недель. Сейчас в доме на севере Минска, близ поселка Зацень, поселились пять игроков, менеджер команды и тренер. Они — это состав киберспортивной команды FCDB Esports в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Всего в доме останавливаются игроки, принимающие участие в трех дисциплинах — Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, а также FIFA.


Фото: Евгений Ерчак / the-village.me

Фото: Евгений Ерчак / the-village.me

Фото: Евгений Ерчак / the-village.me

Фото: Евгений Ерчак / the-village.me

Фото: Евгений Ерчак / the-village.me

Фото: Евгений Ерчак / the-village.me

Спортсмены селятся в буткемпе примерно на две недели. Такая продолжительность считается оптимальной для усиленных тренировок. Времени хватает, чтобы разобрать тактику соперника и отработать, например, возможные сценарии предстоящего соревнования. Именно по этой причине в доме во время буткемпа никогда не бывает тихо и строго запрещен любой алкоголь. Пока повар готовит на кухне обед, из игрового зала слышится бурное обсуждение, шум и грохот механических клавиатур. Выходной — один день в неделю, тогда можно выехать из лагеря.

Рабочий день у игроков на буткемпе начинается в 12.00 и заканчивается глубокой ночью. На тренировки тратится не меньше восьми часов в день. Ритм жизни здесь напрямую зависит от строгого расписания. Курить в доме запрещено, но можно на террасе с красивым видом.


Фото: Евгений Ерчак / the-village.me

Фото: Евгений Ерчак / the-village.me

Фото: Евгений Ерчак / the-village.me

Дом может вместить до 15 человек. Каждый из них получает зарплату и трудоустроен. Игровые компьютеры предоставляются организацией, но клавиатура, мышка и наушники индивидуальные.

Неотъемлемая часть тренировок — работа с коучем (неигровым тренером). Взаимопонимание в команде является залогом хороших результатов в игре, а поэтому на подобных моментах не экономят.

 
Теги: Минск
 
 
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