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БАТЭ улетел в Лондон
Футбольный клуб БАТЭ сегодня улетел в Лондон, где 25 октября сыграет с «Челси» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы.
В столицу Великобритании отправился 21 футболист:
вратари — Антон Чичкан, Денис Щербицкий;
защитники — Захар Волков, Максим Володько, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;
полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;
нападающие — Лувага Кизито, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.
Напомним, БАТЭ в первом круге обыграл на выезде «Види», а во втором на поле «Борисов-Арены» был разгромлен греческим ПАОКом. Команда Алексея Баги в группе занимает третье место.
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В столицу Великобритании отправился 21 футболист:
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