БАТЭ улетел в Лондон

Футбольный клуб БАТЭ сегодня улетел в Лондон, где 25 октября сыграет с «Челси» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В столицу Великобритании отправился 21 футболист:

вратари — Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Захар Волков, Максим Володько, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

нападающие — Лувага Кизито, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Напомним, БАТЭ в первом круге обыграл на выезде «Види», а во втором на поле «Борисов-Арены» был разгромлен греческим ПАОКом. Команда Алексея Баги в группе занимает третье место.