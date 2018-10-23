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Россиянин пытался вывезти тело жены через границу, чтобы похоронить её в Запорожской области

24.10.2018 11:11 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Гражданин России хотел переместить тело жены через российско-украинскую границу, чтобы похоронить супругу на её родине.  

Как сообщает спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, инцидент произошёл на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Мужчина вёз тело жены, которое было пристёгнуто ремнями безопасности на заднем сиденье. На переднем сиденье ехал сын водителя, который является гражданином Украины.  

Сначала правоохранители подумали, что на заднем сиденье спит человек. Когда стало понятно, что это не так, водитель показал свидетельство о смерти супруги, которое датируется 22 октября.  

По словам нарушителей, они пытались переместить тело родственницы для его захоронения в Запорожской области.  

Проводятся следственные действия. Об инциденте уведомлена Нацполиция Украины, рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела по статье «Умышленное убийство».  

В комментариях у спикера Госпогранслужбы Украины спросили, почему мужчин подозревают в умышленном убийстве, если есть свидетельство о смерти. Комментаторы предположили, что такова процедура.  

 
 
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Новости Украины. Гражданин России хотел переместить тело жены через российско-украинскую границу, чтобы похоронить супругу на её родине.   Как сообщает спикер...
 
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