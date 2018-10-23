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Почувствовала сильную боль и потеряла сознание. Светлану Лободу экстренно госпитализировали
Певицу Светлану Лободу экстренно госпитализировали.
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Певица почувствовала сильную боль в спине во время танцевального номера. 36-летняя исполнительница потеряла сознание.
Сейчас уточняется диагноз певицы, медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Светланы. Информации об отмене предстоящих концертов нет.
Светлана Лобода готовит большое шоу в Москве. Концерты должны состояться 25, 26 и 28 октября.
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Певицу Светлану Лободу экстренно госпитализировали. По информации издания StarHit со ссылкой на представителей артистки, Лободу доставили в больницу с репетиции ее...
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