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Под одной обложкой – все факты. В Минске презентовали книгу о вековой истории комсомола
Новости Беларуси. В ритме летящих лет. В столице презентовали уникальную книгу очерков об истории комсомола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это еще один подарок к вековому юбилею самого массового молодежного движения. Под одной обложкой – вся история становления организации. Многие факты, фотографии и документы впервые придаются огласке. Среди авторов – ученые, историки, архивисты и ветераны комсомола. Идея собрать все события этого векового периода возникла еще 15 лет назад.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
К 2020 году планируют издать еще одну книгу. Она будет посвящена уже 100-летию комсомола Беларуси.
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Новости Беларуси. В ритме летящих лет. В столице презентовали уникальную книгу очерков об истории комсомола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
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