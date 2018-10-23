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Вечер «УЛИЦЫ МОЕГО ДЕТСТВА» проведёт Владимир Николаевич Губенко

24.10.2018 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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26 октября в 18.00 в Брестском областном краеведческом музее состоится музейный вечер проекта «18 квартал», посвящённого 1000-летию города Бреста. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60009.php

Вечер «УЛИЦЫ МОЕГО ДЕТСТВА» проведёт Владимир Николаевич Губенко

Вечер «УЛИЦЫ МОЕГО ДЕТСТВА» расскажет об истории современных улиц Горького и Менжинского в г. Бресте в 1930-1950-х гг. Проведёт вечер старожил нашего города, автор многочисленных рисунков, запечатлевших г. Брест ушедших эпох, Владимир Николаевич Губенко. 

На вечере будет представлена выставка «Брест 1930-1950-х годов в рисунках Владимира Губенко». 

Проект «18 квартал» предполагает активное включение заинтересованных жителей города в работу по подготовке и проведению мероприятий. Желающие смогут передать в музей хранящиеся у них старинные предметы, и к окончанию проекта планируется итоговая выставка, на которой будут указаны имена всех дарителей.

 
Теги: Брест
 
 
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26 октября в 18.00 в Брестском областном краеведческом музее состоится музейный вечер проекта «18 квартал», посвящённого 1000-летию города Бреста. Вечер «УЛИЦЫ МОЕГО...
 
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