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Вечер «УЛИЦЫ МОЕГО ДЕТСТВА» проведёт Владимир Николаевич Губенко
24.10.2018 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
26 октября в 18.00 в Брестском областном краеведческом музее состоится музейный вечер проекта «18 квартал», посвящённого 1000-летию города Бреста.
Вечер «УЛИЦЫ МОЕГО ДЕТСТВА» расскажет об истории современных улиц Горького и Менжинского в г. Бресте в 1930-1950-х гг. Проведёт вечер старожил нашего города, автор многочисленных рисунков, запечатлевших г. Брест ушедших эпох, Владимир Николаевич Губенко.
На вечере будет представлена
Проект «18 квартал» предполагает активное включение заинтересованных жителей города в работу по подготовке и проведению мероприятий. Желающие смогут передать в музей хранящиеся у них старинные предметы, и к окончанию проекта планируется итоговая
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26 октября в 18.00 в Брестском областном краеведческом музее состоится музейный вечер проекта «18 квартал», посвящённого 1000-летию города Бреста. Вечер «УЛИЦЫ МОЕГО...
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