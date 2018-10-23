Бесплатный семинар «Современные технологии продаж» в Бресте!

Как создать эффективный отдел продаж? Нужна ли вашему бизнесу CRM система? Что включает в себя процесс внедрения CRM, и кто обучит правильной работе с программой? Сколько стоит полноценное внедрение IP-телефонии, интегрированной c CRM?

Хотите узнать ответы на эти вопросы? Тогда регистрируйтесь и приходите 26 октября на наш большой бесплатный семинар , где вы услышите реальные советы от экспертов и рекомендации от тех, кто уже внедрил CRM и IP-телефонию.





Почему стоит идти?

Вы систематизируете знания и дополните стратегию управления бизнесом Разберётесь в инструментах современной CRM-системы Вы в живую увидите, как работает полноценная интеграция Битрикс24 и IP-телефонии

Участие в семинаре бесплатное!

Предварительная регистрация обязательна. Количество мест ограничено.

Кто поделится опытом:

Полина Ганкович

Директор 1С-Битрикс в Беларуси

Полина расскажет о том зачем CRM-система вашему бизнесу, что изменится в компании после её внедрения, а также расскажет, как эффективно управлять компанией от 2 до 2000 человек.

Андрей Лысюк

Директор компании Atevi Systems

На семинаре Андрей подробно расскажет, как максимально быстро и эффективно провести внедрение CRM системы своими силами, а также в живую покажет, как работает интеграция CRM Битрикс24 с IP-телефонией.

Екатерина Потёмкина

Бизнес-консультант в области маркетинга, продаж и подбора персонала

В своём докладе Екатерина расскажет про теорию и практику самостоятельного обучения отдела продаж, и о том почему часто теория не работает на практике.

Максим Барташевич

Бизнес-тренер по продажам в консалтинговой компании «Здесь и Сейчас»

Максим расскажет о том, как создать отдел продаж в вашей компании. О факторах роста ваших продаж, и управлении продажами как системой.

Ольга Кузнецова

Ведущий менеджер программы «Консультации для малого бизнеса» Европейский банк реконструкции и развития

Ольга расскажет о возможностях, предлагаемых ЕБРР по безвозмездной грантовой поддержке IT-проектов (в том числе проектов по внедрению CRM систем) для белорусского частного бизнеса.

Андрей Якусик

Директор сервиса Taxi 7220

Андрей на личном примере расскажет о том, как малым и средним компаниям конкурировать с корпорациями и побеждать.

Как это было в прошлый раз?

В зале был аншлаг и места очень быстро закончились. Пожалуйста, регистрируйтесь заранее!

Участие в семинаре бесплатное!

Предварительная регистрация обязательна. Количество мест ограничено.

Организаторы: Компания «Atevi Systems», компания «1C-Битрикс».

Дата и время проведения: 26 октября, c 10.00 до 15.00

Место проведения: Брест, ул. Советская, 62, малый зал кинотеатра «Беларусь»