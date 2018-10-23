Бесплатный семинар «Современные технологии продаж» в Бресте!

Как создать эффективный отдел продаж? Нужна ли вашему бизнесу CRM система? Что включает в себя процесс внедрения CRM, и кто обучит правильной работе с программой? Сколько стоит полноценное внедрение IP-телефонии, интегрированной c CRM?
Хотите узнать ответы на эти вопросы? Тогда регистрируйтесь и приходите 26 октября на наш большой бесплатный семинар, где вы услышите реальные советы от экспертов и рекомендации от тех, кто уже внедрил CRM и IP-телефонию.
Почему стоит идти?
Вы систематизируете знания и дополните стратегию управления бизнесом
Разберётесь в инструментах современной CRM-системы
Вы в живую увидите, как работает полноценная интеграция Битрикс24 и IP-телефонии
Участие в семинаре бесплатное!
Предварительная регистрация обязательна. Количество мест ограничено.
Кто поделится опытом:
Полина Ганкович
Директор 1С-Битрикс в Беларуси
Полина расскажет о том зачем CRM-система вашему бизнесу, что изменится в компании после её внедрения, а также расскажет, как эффективно управлять компанией от 2 до 2000 человек.
Андрей Лысюк
Директор компании Atevi Systems
На семинаре Андрей подробно расскажет, как максимально быстро и эффективно провести внедрение CRM системы своими силами, а также в живую покажет, как работает интеграция CRM Битрикс24 с IP-телефонией.
Екатерина Потёмкина
Бизнес-консультант в области маркетинга, продаж и подбора персонала
В своём докладе Екатерина расскажет про теорию и практику самостоятельного обучения отдела продаж, и о том почему часто теория не работает на практике.
Максим Барташевич
Бизнес-тренер по продажам в консалтинговой компании «Здесь и Сейчас»
Максим расскажет о том, как создать отдел продаж в вашей компании. О факторах роста ваших продаж, и управлении продажами как системой.
Ольга Кузнецова
Ведущий менеджер программы «Консультации для малого бизнеса» Европейский банк реконструкции и развития
Ольга расскажет о возможностях, предлагаемых ЕБРР по безвозмездной грантовой поддержке IT-проектов (в том числе проектов по внедрению CRM систем) для белорусского частного бизнеса.
Андрей Якусик
Директор сервиса Taxi 7220
Андрей на личном примере расскажет о том, как малым и средним компаниям конкурировать с корпорациями и побеждать.
Как это было в прошлый раз?
В зале был аншлаг и места очень быстро закончились. Пожалуйста, регистрируйтесь заранее!
Участие в семинаре бесплатное!
Предварительная регистрация обязательна. Количество мест ограничено.
Организаторы: Компания «Atevi Systems», компания «1C-Битрикс».
Дата и время проведения: 26 октября, c 10.00 до 15.00
Место проведения:Брест, ул. Советская, 62, малый зал кинотеатра «Беларусь»