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Урожайность клюквы в этом году ниже из-за аномальной погоды

24.10.2018 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ганцевичском районе на научно-экспериментальной базе «Журавинка» Центрального ботанического сада НАН Беларуси приступили к уборке урожая крупноплодной клюквы. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60007.php

Урожайность клюквы в этом году ниже из-за аномальной погоды

В 1980 году из США под Ганцевичи на научно-экспериментальную базу «Журавинка» завезли саженцы клюквы крупноплодной. Тогда это научное учреждение, имеющее в настоящее время статус лаборатории интродукции и технологии выращивания ягодных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси, стало первым в СССР местом, где начали культивирование этих вкусных и полезных ягод. За прошедшие с того времени десятилетия выращенный здесь посадочный материал разошелся по всей Беларуси, а сама «Журавинка», наряду с ОАО «Полесские журавины» и ОАО «Березовская МТС», стала крупнейшим производителем и поставщиком клюквы крупноплодной в нашей республике.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60007.php

Урожайность клюквы в этом году ниже из-за аномальной погоды

На протяжении многих лет середина октября – начало ноября для работников научно-экспериментальной базы являются одним из самых «горячих» периодов. Именно в это время здесь приступают к уборке урожая клюквы крупноплодной, или, как ее еще называют, – «североамериканской». 

На то, чтобы собрать с более чем 10 гектаров ягоду, у них уходит около трех-пяти недель – и, как правило, «клюквенная страда» завершается до наступления сильных морозов. 

На «Журавинке» наиболее распространен так называемый «мокрый» метод уборки ягод, напоминающий сбор урожая риса. Чек с клюквой затапливается водой на 10 – 20 сантиметров выше растений. Затем по нему идет специальный комбайн с вращающимся впереди мотовилом, создающим гидроудар, который отрывает ягоду от плодоножки. 

Благодаря тому, что клюква крупноплодная полая внутри, она всплывает, а затем ее с помощью ветра или специальных приспособлений бонов работники стягивают к месту, где установлен транспортер. По нему она подается на прицеп, после чего доставляется на сортировочный пункт, где проходит дополнительную очистку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60007.php

Урожайность клюквы в этом году ниже из-за аномальной погоды


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60007.php

Урожайность клюквы в этом году ниже из-за аномальной погоды


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60007.php

Урожайность клюквы в этом году ниже из-за аномальной погоды

– К уборке клюквы мы приступили на прошлой неделе и планируем завершить ее в начале ноября, – рассказывает заведующий «Журавинкой», кандидат биологических наук Николай Павловский. – Правда, урожайность этой ягоды в нынешнем году заметно ниже, чем обычно. В общей сложности планируем собрать около 40 тонн клюквы, тогда как в благоприятные годы в среднем за сезон со своих чеков собирали более 60 тонн. Дело в том, что свое отрицательное влияние на урожайность клюквы оказали летние засухи прошлого и этого года, а также июньские заморозки минувшим летом.

Неблагоприятные погодные условия сказались на урожае клюквы не только на их плантациях, но также и на обыкновенной клюкве, растущей на болоте. В итоге этой осенью закупочная цена на клюкву достигла небывалых размеров. 

Если в сентябре в Ганцевичском районе клюкву у населения заготовители начинали принимать по 1,5 рубля за килограмм, то уже к этой неделе ценник «добрался» до отметки в 5,5 рубля за килограмм и, скорее всего на этом не остановится, так как спрос на ягоду очень высокий. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60007.php

Урожайность клюквы в этом году ниже из-за аномальной погоды

На «Журавинке» любой желающий – будь то юрлицо или обыкновенный человек – клюкву может приобрести по 3,85 рубля за ягоду высшего сорта и по 3,30 – за первый сорт. По словам Николая Павловского, с учетом такой разницы в ценах со сбытом выращенной ягоды у них нет никаких проблем. 

– Между клюквой крупноплодной и нашей обыкновенной клюквой есть определенные отличия, – говорит Николай Болеславович. – И некоторые по незнанию говорят, что обыкновенная клюква якобы полезнее, потому что кислее на вкус. Но сравнивать по полезности эти два вида клюквы все-таки неправильно. Да, в клюкве, что вы соберете на болоте, больше витамина С, поэтому она и кислее. Но в клюкве крупноплодной в большом количестве присутствуют пектины и антоцианы, которые связывают и выводят из организма человека тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды и другие вредные вещества. И поэтому из такой клюквы для космонавтов готовятся специальные джемы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60007.php

Урожайность клюквы в этом году ниже из-за аномальной погоды

 
 
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В Ганцевичском районе на научно-экспериментальной базе «Журавинка» Центрального ботанического сада НАН Беларуси приступили к уборке урожая крупноплодной...
 
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