В Брестском районе в результате ДТП пострадал пешеход

23.10.2018 года около 19:23 часов в Брестском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 34-летний житель д.Новые Лыщицы, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь по ул. Мичурина в д.Новые Лыщицы, по направлению от автодороги ведущей к д.Кустын к ул.Новая.



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Напротив д.15 совершил наезд на пешехода, 49-летнего местного жителя, двигавшегося попутно по правому краю проезжей части. Световозвращающим элементом обозначен не был.



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В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «Брестская центральная городская больница». Автомобиль получил механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.