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«Славкалий» Михаила Гуцериева начал строительство газопровода до Нежинского ГОКа
24.10.2018 11:12 — Разное | Ежедневник
«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приступил к строительству газопровода до Нежинского горно-обогатительного комбината.
Как сообщает пресс-служба компании, сегодня в активной фазе подготовка территории к прокладке труб. Начало трасса голубого топлива возьмет в деревне Дубеи Солигорского района и протянется на более чем 43 км до строящегося Нежинского ГОКа.
В настоящее время активно выполняется подготовка территории для строительства объекта. Устанавливаются защитные пластиковые и металлические футляры в местах переходов будущего газопровода под автодорогами, реками и мелиоративными каналами.
Проектом предусмотрено около 60 футляров. Сегодня специалисты заняты самым длинным из них – переходом через реку Случ, протяженность которого составляет более 530 метров.
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«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приступил к строительству газопровода до Нежинского горно-обогатительного комбината.
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