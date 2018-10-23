«Славкалий» Михаила Гуцериева начал строительство газопровода до Нежинского ГОКа





«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приступил к строительству газопровода до Нежинского горно-обогатительного комбината.

Как сообщает пресс-служба компании, сегодня в активной фазе подготовка территории к прокладке труб. Начало трасса голубого топлива возьмет в деревне Дубеи Солигорского района и протянется на более чем 43 км до строящегося Нежинского ГОКа.

В настоящее время активно выполняется подготовка территории для строительства объекта. Устанавливаются защитные пластиковые и металлические футляры в местах переходов будущего газопровода под автодорогами, реками и мелиоративными каналами.

Проектом предусмотрено около 60 футляров. Сегодня специалисты заняты самым длинным из них – переходом через реку Случ, протяженность которого составляет более 530 метров.

