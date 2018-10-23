Алкоголизм, к сожалению, прочно вошел в число основных проблем, мешающих жить и беспокоящих общество. Печально, что среди лиц, злоупотребляющих алкоголем, есть и дети…

Действие спиртных напитков на детей губительно – зависимый от алкоголя ребенок зачастую начинает деградировать, не успев развиться до конца. Дети быстро привыкают к спиртосодержащим напиткам, и часто путь к алкоголизму у них начинается с потребления пива. Довольно часто взрослые не возражают против распития детьми пива, поскольку не понимают, что детский пивной алкоголизм – очень серьезная проблема.

— Причины того, что подростки начинают употреблять алкоголь, в основном психологические, — отмечает начальник инспекции по делам несовершеннолетних Смолевичского РОВД Алла Геннадьевна Русанович. — Еще важным аспектом в профилактике детского алкоголизма является, конечно, их занятость. С этой бедой может столкнуться практически каждая семья. В нашем районе на учете у врача-нарколога состоит около 30 детей и подростков, злоупотребялющих спиртными напитками. Самое страшное, что большинство детей, пристрастившись к спиртному, уже никогда не могут покончить с этой страшной зависимостью и вернуться к нормальной жизни.

Подростков радует легкость и свобода, которая приходит с опьянением. Ведь алкоголь – сильное расслабляющее средство. Кроме того, алкоголь и сигареты – единственно доступные и потому особенно привлекательные атрибуты мира взрослых. На самом деле, далеко не всем подросткам нравится вкус алкоголя, у многих он вызывает отвращение. Но даже если дело заканчивается отравлением, алкоголь занимает настолько важное место в их представлениях о взрослении, что остановиться и отказаться пить в следующий раз им очень сложно.

В возрасте 14-15 лет дети зачастую пробуют алкоголь “за компанию”, “для храбрости» или потому, что “неудобно было отстать от ребят”. Все это в определенной мере объясняется возрастными особенностями подростков. В 16-17 лет мотив употребления – стремление избавиться от скуки, показаться более взрослым.

— Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних Смолевичского РОВД на постоянной основе проводятся различные мероприятия, семинары, акции по профилактике пьянства, наркомании, табакокурения в подростковой среде, — продолжает Алла Геннадьевна. — Мы рассказываем ребятам о вреде, который приносят алкоголь, наркотики, сигареты их здоровью, демонстрируем различные профилактические видеоролики на эту тему, беседуем, отвечаем на различные вопросы. Например, на минувшей неделе такая встреча состоялась с учащимися УО “Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей”.

Чтобы снять с себя напряжение, освободиться от неприятных переживаний, спиртное употребляют и взрослые. Что уж говорить о подростках, которым “попробовать надо все”? По мере взросления, у них тревожное состояние может возникнуть, например, в связи с определенным положением их в семье, школьном коллективе. Поэтому очень важно не просто запрещать ребенку пить алкоголь, но и обеспечить ему уютную и спокойную атмосферу дома.

Корр. «КС».