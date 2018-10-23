«Green Ranch»: помощь рядом

“Лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и чувствами… Нет ей равного на земле животного”.

Александр Куприн.

Пять лет назад в нашем районе было создано уникальное крестьянско-фермерское хозяйство «Green Ranch», расположилось оно в агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета. Интересно оно тем, что занимается несколько необычным для района делом: содержанием лошадей и агротуризмом. Глава хозяйства, Николай Васильевич Синковец с гордостью говорит о своем деле, которым занимается вся его семья.

В «Green Ranch» приезжают люди для занятий конным спортом (здесь есть специальный манеж для этого, работает тренер), просто покататься на лошади по живописным местам, а также просто отдохнуть на природе с семьей, сходить на рыбалку… Но интересно предприятие не только этим. Здесь успешно реализуется несколько благотворительных проектов, один из которых — «Иппотерапия», совместно с Центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района.





Иппотерапия — это реабилитационное направление, основанное на лечебном воздействии лошади на всадника. Она особенно эффективна при работе с детьми-инвалидами (у которых нарушены опорно-двигательные функции, имеются сенсорные отклонения, особенности психо-эмоционального развития), потому как оказывает одновременное положительное влияние на их физическое и психическое здоровье. Лошадь — это единственное животное, способное передать больному человеческому организму импульсы здорового шага.

Организатор проекта иппотерапии Наталья Синковец, невестка Николая Васильевича, о нем готова говорить бесконечно. Медик по образованию, мама троих детей, она открыта для сотрудничества с теми, кому нужна помощь.

— У меня всегда было особое отношение к детям с особенностями развития, но не было возможности помочь им, — говорит Наталья. — И сегодня, когда появилась возможность реализовать свои умения, знания, и я, и моя семья рады помогать тем, кому эта помощь действительно необходима. Мы тесно сотрудничаем с Центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района, за это время оздоровление у нас прошли около 20 детей. Сегодня в проект вовлечены десять ребят с особенностями развития.С ними занимается специальный тренер.

— Наш центр является победителем республиканского конкурса на лучшее учреждение специального образования в номинации «Лучший центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», — рассказывает директор ЦКРОиР Галина Рудюк. — Два года назад началось наше сотрудничество с агроусадьбой «Green Ranch», и, следовательно, воплотился в жизнь проект «Иппотерапия».





Занятия проходят два раза в неделю. По словам Натальи Синковец, этой частоты занятий достаточно для достижения хороших результатов. К проекту привлекаются и волонтеры: во время занятий с ребенком находится несколько человек: пусть лошади, которые участвуют в занятиях, и спокойного нрава, но все-таки это живое существо, и техника безопасности здесь — превыше всего.

Для занятий не нужны какие-то особые лошади, или определенной породы. Но лошади все-таки чаще здесь используется белорусская упряжная, характеризующаяся спокойным нравом, выносливостью, и что немаловажно — широкой спиной.

— Лошадь должна быть не слишком высокая, чтобы людям было удобно страховать ребенка, — говорит Наталья. — И, самое главное, у животного должен быть «терапевтический» шаг, не должно быть проблем со здоровьем. В отличие от обычной верховой езды, в иппотерапии не используется седло. Это имеет огромное значение, ведь весь комплекс терапевтического воздействия можно получить только при тесном контакте с животным. Лошадь обладает уникальными свойствами, каждое из которых имеет свое значение. Например, температура тела лошади выше, чем у человека, при работе она поднимается еще выше. За счет этого достигается разогревающий и массажный эффекты. То есть, мышцы расслабляются, разогреваются и подготавливаются к дальнейшим упражнениям. Шаг лошади приближен к шагу человека, и при ходьбе животное передает импульсы, толчки через спину на мышцы и позвоночник всадника, и таким образом вовлекая их в активную работу. При этом включаются в работу и центры мозга человека, отвечающие за равновесие, координацию, движение и таким образом тренируется и он.

И конечно, главное лекарство — огромный эмоциональный заряд, который получают дети, катаясь на лошади или даже просто с ней общаясь. У лошадей особое биополе, помогающее расслабиться, снять стресс, и это заметно по ребятам. Наталья говорит, что были и такие случаи, когда гиперактивные дети буквально засыпали во время занятий на лошади. Некоторые родители таких деток привозят на заняти в вечерние часы, для хорошего последующего сна.





Большая радость и для сотрудников ЦКРОиР, и «Green Ranch» — первые шаги мальчика Егора, который, по воспоминаниям Натальи, впервые на занятия приехал в инвалидном кресле. Спустя полгода, благодаря занятиям массажем, бассейном, проведенной операции и занятиям лечебной верховой ездой, мальчик стал ходить самостоятельно.

Эмоции детей после сеанса иппотерапии описать сложно. Уже при виде животных лица детей удивительно преображаются, озаряются необычайно искренними улыбками. Когда же ребенок садится на лошадь, счастьем светится все его существо! Малыши настолько доверяют умным и чутким животным, что с радостью едут на занятия. Причем иппотерапия — это не просто скучные упражнения, дети воспринимают все игру, развлечение, и это не требует от них больших усилий. При этом иппотерапией можно заниматься длительными курсами.

— Мы начали заниматься иппотерапией еще когда Саша посещал Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района, — рассказывает Ольга, мама особенного ребенка. — Занятия по лечебной верховой езде мы продолжаем посещать и по сей день, два раза в неделю. Нам очень нравится, и у сына есть изменения в лучшую сторону, мы это отмечаем. Ну и впечатления от общения с лошадьми очень хорошее, и улучшается настроение, эмоциональный фон.

К лошадям, помогающим детям с особенностями, в хозяйстве относятся бережно, ведь на них ложится большая нагрузка и ответственность, поэтому после занятий они не занимаются никакой другой работой: отдыхают, восстанавливаются.

— Когда начинали реализовывать этот проект, мы очень переживали, чтобы все получилось, — говорит Наталья Синковец. — И сегодня, когда у нас есть результаты, мы видим, что это все не зря. Но без участия многих людей этот проект был бы невозможен, поэтому хочется сказать спасибо всем нашим партнерам!

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.