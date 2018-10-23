В Костюковичском районе проводится вакцинация населения против гриппа

Проведения вакцинации против гриппа необходимо обратиться:

— взрослому населению — в районную поликлинику в кабинет инфекционных заболеваний (1 этаж, кабинет №11);

— детям — в детскую консультацию.

Прививки проводятся ежедневно:

Понедельник — пятница с 8.00 до 13.00.

с 14.00 до 16.00.

После 16.00. а также в выходные и праздничные дни прививку против гриппа можно сделать в приемном отделении УЗ «Костюковичская ЦРБ».

Суббота – с 08.00. до 13.00. (обращаться к дежурному терапевту, либо педиатру), после 13.00. в приемное отделение.

Сельское население — в сельские организации здравоохранения.

Цель вакцинации — не полная ликвидация гриппа как инфекции, а снижение заболеваемости и, особенно, его осложнений, уменьшение числа обострений и отягощений сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и иной хронической патологии.

Вовремя сделанная прививка убережет взрослых и детей от тяжелых последствий гриппа.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ. ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА!

Помните: чем больше людей в обществе охвачено прививками,

тем безопаснее в нем жить.