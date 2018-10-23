В Костюковичском районе проводится вакцинация населения против гриппа

Проведения вакцинации против гриппа необходимо обратиться:
— взрослому населению — в районную поликлинику в кабинет инфекционных заболеваний (1 этаж, кабинет №11);
— детям — в детскую консультацию.
Прививки проводятся ежедневно:
Понедельник — пятница с 8.00 до 13.00.
с 14.00 до 16.00.
После 16.00. а также в выходные и праздничные дни прививку против гриппа можно сделать в приемном отделении УЗ «Костюковичская ЦРБ».
Суббота – с 08.00. до 13.00. (обращаться к дежурному терапевту, либо педиатру), после 13.00. в приемное отделение.
Сельское население — в сельские организации здравоохранения.
Цель вакцинации — не полная ликвидация гриппа как инфекции, а снижение заболеваемости и, особенно, его осложнений, уменьшение числа обострений и отягощений сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и иной хронической патологии.
Вовремя сделанная прививка убережет взрослых и детей от тяжелых последствий гриппа.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ. ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА!
Помните: чем больше людей в обществе охвачено прививками,
тем безопаснее в нем жить.