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В Костюковичском районе проводится вакцинация населения против гриппа

24.10.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Проведения вакцинации против гриппа необходимо обратиться:

— взрослому населению — в районную поликлинику в кабинет инфекционных заболеваний (1 этаж, кабинет №11);

— детям — в детскую консультацию.

Прививки проводятся ежедневно:

Понедельник — пятница с 8.00 до 13.00.      

                                                      с 14.00 до 16.00.

После 16.00.  а также в выходные и праздничные дни прививку против гриппа можно сделать  в приемном отделении УЗ «Костюковичская ЦРБ».

Суббота –  с 08.00.  до 13.00. (обращаться к дежурному терапевту, либо педиатру),     после 13.00. в приемное отделение.

Сельское население — в сельские организации  здравоохранения.

Цель вакцинации — не полная ликвидация гриппа как инфекции, а снижение заболеваемости  и, особенно, его осложнений, уменьшение числа  обострений и отягощений сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и иной хронической патологии.

Вовремя сделанная прививка убережет взрослых и детей от тяжелых последствий гриппа. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ. ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА!  

Помните: чем больше людей в обществе охвачено прививками,

 тем безопаснее в нем жить.

 
 
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Проведения вакцинации против гриппа необходимо обратиться: — взрослому населению — в районную поликлинику в кабинет инфекционных заболеваний (1 этаж, кабинет
 
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