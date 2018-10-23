Профилактика псориаза: как не допустить проявления болезни

Что такое псориаз?

Псориаз – это хроническое воспалительное заболевание кожи, характеризующееся волнообразным течением с периодами обострения и ремиссии. Пораженная кожа при этом проходит цикл «обновления» не за месяц, а всего за 4 дня, что вызывает ее утолщение и другие специфические проявления. Стоит отметить, что псориаз не является инфекционным заболеванием и заразиться им нельзя!

В различных странах этим недугом страдает от 1 до 5% населения. Помимо кожи и ногтей при псориазе могут поражаться суставы и внутренние органы, что нередко приводит к инвалидности. Заболевание наблюдается почти в равном соотношении у мужчин и женщин, однако среди детей чаще болеют девочки, среди взрослых – мужчины; начаться также может в любом возрасте.

Откуда он берется?

Псориаз является многофакторным заболеванием, по причинам возникновения условно выделяют два типа. Первый — носит преимущественно наследственный характер. Считается, что если псориазом страдает один из родителей, то риск развития у ребенка составляет 8%, если оба родителя — 41%. Псориаз второго типа имеет чуть меньшую зависимость от наследственности, но большую от провоцирующих факторов.

Наиболее важными экзогенными (внешними) провоцирующими факторами развития псориаза являются физические (ультрафиолетовая радиация, рентгеновские лучи, механический пилинг, ссадины и порезы, электротравмы, татуировки и пр.) и химические (токсические воздействия, химические ожоги).

К наиболее частым эндогенным (внутренним) провоцирующим факторам относят:

инфекции (очаги хронической инфекции, вызванные стафилококками или стрептококками, тонзиллит, синусит, холецистит, аднексит, пиелонефрит и др.), оказывающие постоянную нагрузку на иммунную систему человека;

эндокринный фактор (его роль подтверждается данными о пике заболеваемости в период полового созревания и во время менопаузы; сахарный диабет, нарушение обменных процессов);

заболевания внутренних органов (патология печени, проявления атеросклероза и пр.);

алкоголь и курение (провоцируют более тяжелые и распространенные формы с укорочением ремиссий, частыми обострениями, возникновением осложненных форм — экссудативного, пустулезного псориаза, псориатической эритродермии, нередко плохо поддающихся лечению);

нерациональное использование медикаментов (антибиотики, нестероидные противовоспалительное препараты, интерферон и др.);

психогенные факторы (более 50% больных псориазом связывают его развитие с тяжелыми психическими потрясениями, выраженными негативными эмоциями).

Основные проявления

Обычно псориаз характеризуется появлением на коже узелков от розового до насыщенно-красного цвета с четкими границами, склонных к слиянию и образованию бляшек различной формы и величины, покрытых серебристо-белыми чешуйками. Бляшки располагаются преимущественно на волосистой части головы, разгибательной поверхности локтевых, коленных суставов, в области поясницы, крестца, однако могут локализоваться на любых других участках, вплоть до поражения всего кожного покрова.

Для заболевания характерна сезонность обострений: в осенне-зимний период (зимняя форма), в весенне-летний период (летняя форма), смешанная форма.

Профилактика.

Профилактические мероприятия сводятся к максимальному снижению факторов риска:

предупреждение ситуаций, ведущих к травмированию кожных покровов;

своевременное выявление и лечение сопутствующих заболеваний (заболеваний внутренних органов, в т.ч. эндокринной системы, санация очагов хронической инфекции и пр.), регулярное диспансерное наблюдение;

коррекция метаболических нарушений (ожирение);

сбалансированная диета:

– ограничение употребления кофе, специй, острых, жареных блюд, животных жиров, продуктов, вызывающих аллергические реакции (шоколад, газированные напитки);

– рекомендована пища богатая фолиевой кислотой и витаминами группы В, витаминами С, А, Е, железом: рыба, диетическое мясо (кролик, индейка), зеленые овощи, спаржа, сушёные бобы и горох; в качестве приправ допустимы лук, чеснок, травы, петрушка; допустимы также сыры, оливковое, кукурузное, соевое, подсолнечное масло, сливочное масло.

ограничение, а лучше – исключение употребления алкоголя и табакокурения;

разумное (по показаниям) использование медикаментов;

предупреждение стрессогенных ситуаций, своевременная коррекция эмоциональных перегрузок, соблюдение рационального режима труда и отдыха;

для пациентов с псориазом большое значение имеет уход за кожей, регулярное использование (вне обострения) средств, смягчающих и восстанавливающих кожный барьер (например, с декспантенолом, мочевиной);

Лечение заболевания проводится под наблюдением врача в соответствии с клинической формой, стадией заболевания и индивидуальными особенностями пациента.

Нина ПОРТКОВА,

врач-дерматовенеролог УЗ «Костюковичская ЦРБ».