В средней школе №1 прошла акция «Безопасные каникулы — соблюдай ПДД»

Сегодня в рамках совместной акции «Безопасные каникулы — соблюдай ПДД» заместитель председателя РОО «Белая Русь» Елена Некрашевич и сотрудники Госавтоинспекции встретились с первоклассниками.







В преддверии их первых школьных каникул ребятам рассказали, как обезопасить себя от неприятностей на тёмных улицах и дорогах, познакомили с Правилами дорожного движения. В ходе мероприятия 32-м первоклассникам были вручены фликеры, как залог их безопасности на дорогах.

Хорошим завершением акции станет познавательная игра «Безопасные каникулы», которую — для самых маленьких проведут ребята из клуба юных спасателей и пожарных. Также детворе будут розданы информационные буклеты о правилах безопасного поведения.





























Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.