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Женщина выпала из окна пятого этажа в Светлогорске
24.10.2018 11:29 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 23 октября.
28-летняя местная жительница выпала из окна на пятом этаже жилого дома. С различными травмами пострадавшую доставили в больницу, пишет
По предварительной информации, в момент инцидента женщина находилась в нетрезвом состоянии.
Следственный комитет устанавливает обстоятельства случившегося.
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Следственный комитет устанавливает обстоятельства случившегося.
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