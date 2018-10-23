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Самая счастливая. Прима белорусского балета - об успехе и материнстве

24.10.2018 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Самая счастливая. Прима белорусского балета - об успехе и материнстве
Формула успеха - это много работать, быть благодарной и радоваться всему, что в жизни происходит? © / из личного архива / АиФ

Танцевать практически все ведущие партии в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, побеждать на престижнейших международных конкурсах, войти вместе с партнером в историю мирового балета как вторая пара после Андриса Лиепы и Нины Ананиашвили, получившая «двойной» Гран-при на международном конкурсе балетных артистов… Стать обладательницей медали Франциска Скорины, параллельно окончить вуз, объездить с гастролями полмира, стать мамой и «без потерь» вернуться на сцену…

Самая счастливая. Прима белорусского балета - об успехе и материнстве Какой балет – Марлезонский?

А недавно ведущей солистке белорусского балета Людмиле Хитровой присвоено звание заслуженной артистки Беларуси. Выглядит молодая мама и заслуженная артистка совсем юной. И голос задорный, почти девчоночий.  Просто не верится, что это все о ней.

Простое «везение»

- Людмила, как можно столько успеть в возрасте, когда большинство молодых людей еще только «раскачиваются»? Причем успеть с максимальным результатом?

 - Я просто организованный человек и очень люблю все, что делаю.  Встаю к ребенку – и радуюсь его улыбке, ради которой готова подниматься хоть на пять часов раньше. Я с радостью иду в театр. Мне нравится процесс подготовки к спектаклю, и я обожаю сцену. Учиться, например, было непросто: гастрольный график не совпадал с занятиями и экзаменами. Но, когда удавалось погрузиться в учебу, это было такое удовольствие - узнавать новое! Думаю, мне просто повезло:  я делаю то, что мне нравится – нужно только стараться, чтобы получалось хорошо.

Самая счастливая. Прима белорусского балета - об успехе и материнстве
Людмила Хитрова Фото: АиФ/ из личного архива

- Трудно было при такой влюбленности в свою профессию решиться на рождение ребенка? Ведь вас не было на сцене почти сезон...

- Почему-то считается, что профессия балерины не совместима с материнством: есть опасность потерять форму, а заодно и свое место под солнцем. Но это не совсем так. У балерин здоровье как у космонавтов (это обязательное требование к профессии), то есть в большинстве случаев если не лениться, то форма и физическая, и сценическая быстро восстанавливается. Другой вопрос, сможет ли балерина быть хорошей матерью, ведь у артистов балета очень плотный график: в десять утра - урок. До урока нужно позаниматься - разогреть тело. После урока - репетиция, которая может длиться два часа. А если новая постановка, тогда минимальный перерыв – и снова в зал. Вечером - спектакль… Свободного времени крайне мало, и тут сложность скорее в том, готова ли балерина посвящать это время семье и ребенку. Но такой выбор стоит перед женщинами любой профессии. Так что ничего особенного в тандеме «балерина-ребенок» нет.

Да, я не выходила на сцену почти год. Когда с детства работаешь практически по 18 часов в сутки, а потом вдруг переходишь в «спящий режим», это не очень просто. Но было важно не навредить будущему ребенку. Зато я восстановилась физически: спина, связки, мышцы уже требовали «перезагрузки». Я ходила в театр, смотрела спектакли и видеозаписи выступлений любимых артистов балета. До родов делала специальную гимнастику. Через несколько недель после появления Даника начала заниматься. Малыш спал - я растягивалась, гнулась. Вернулась в театр, когда поняла, что Даник может некоторое время обходиться без меня, а я без балета больше не могу. Сейчас вхожу в рабочий ритм постепенно.

Самая счастливая. Прима белорусского балета - об успехе и материнстве
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Спасибо маме

- То есть вы поняли, что сможете быть хорошей мамой?

 - Очень на это надеюсь! До рождения ребенка я считала, что я счастлива: у меня  есть любимая работа, любимый человек рядом. Казалось, чего же больше! И только с появлением Даника я узнала, что настоящее счастье еще огромнее. Хочется удержать каждый миг, проведенный с сыночком. Действительно, счастье – это когда ты с одинаковым нетерпением бежишь на работу и возвращаешься домой.

  - А Даник с няней, пока вы на работе? Как я понимаю, у мужа (ведущего солиста балета, заслуженного артиста Олега Еромкина. – Прим. ред.) тоже весь день расписан поминутно?

 - Олежка, безусловно, иногда меня подменяет, а про няню изначально речи не было. Никогда бы не смогла доверить ребенка чужому человеку. К счастью, очень помогают родители. У меня золотая мама. Ей, конечно, непросто почти каждый месяц ездить из Нижнего Новгорода в Минск и обратно. Я ей бесконечно благодарна. И отцу – он приезжает, когда мама не в Минске. Вообще, родителям я обязана всем. Это мама настояла, чтобы я занималась балетом. На занятия в хореографическое училище ездить было далеко, мне это не нравилось, да и танец не был моим единственным увлечением: до этого мама меня водила в самые разные кружки, ведь я одинаково увлекалась «и пением, и чтением». Но ради мамочки я согласилась учиться балету. После окончания нижегородского театрального училища я уехала в Красноярск по приглашению государственного театра оперы и балета. Вот тогда я поняла, что мама была права, подтолкнув меня к выбору профессии. И по-настоящему оценила ее веру в мои силы, когда из Сибири  приехала в Минск. В Большой театр меня взяли лишь в кордебалет, хотя в Красноярске я уже была солисткой, но мама поддержала и это мое решение.

Между Минском и Нижним

- Не жалеете, что выбрали в своем время белорусский Большой?

 - Это был судьбоносный выбор. Именно здесь я состоялась как балерина.  У меня есть возможность развиваться, продвигаться вперед, танцевать почти во всех спектаклях. У меня великолепные роли, о которых часто балерины могут только мечтать. Великолепные педагоги.

Самая счастливая. Прима белорусского балета - об успехе и материнстве
Людмила Хитрова Фото: АиФ/ из личного архива

Театр решил  даже мои бытовые вопросы: выделил служебную квартиру, где мы всей семьей и живем. Строительство собственного жилья в Минске обернулось катастрофой: все мамины сбережения и деньги от продажи бабушкиной квартиры я вложила в долевое строительство, полностью все оплатила, но квартиры так и не увидела. В результате мама живет между Минском и Нижним, потому что забрать бабушку некуда, саму бабушку обманываем, что все налаживается…

- Если честно, трудно себе представить семью заслуженной артистки балета в роли обманутых дольщиков, живущих вчетвером-впятером в однокомнатной «служебке». Все-таки артист балета представляет страну на дипломатическом уровне.

 - К сожалению, среди таких обманутых дольщиков очень много достойнейших людей, которые не по своей вине оказались в этой дикой ситуации и даже не знают, откуда и можно ли ждать помощи. На их фоне я везучая – мне хоть не надо мыкаться по съемным углам.

Самая счастливая. Прима белорусского балета - об успехе и материнстве Матильда круче Ленина. Почему была непобедимой балерина Кшесинская?

Формула успеха

 - Формула успеха, если в двух словах, это много-много работать, быть благодарной и радоваться всему, что в жизни происходит? Людмила, где силы берете?

 - Если вы сейчас хотите вывести разговор на традиционное «а откуда силы, если бедные балерины ничего не едят», то ограничение в еде - это не самое сложное в жизни балетных артистов (смеется). В балете с самого детства учатся преодолению себя. Жесткой самодисциплине и аскетизму. Соблюдению строгого графика еды, сна. Правильному распределению времени. Твоя цель заставляет тебя двигаться вперед через «не могу», через «не хочу». Нельзя останавливаться. Нельзя капризничать. Ведь балетная жизнь очень короткая, и надо все успеть. Так что не есть все подряд – не так уж сложно, если ты мотивирован: это вопрос культуры, уважения к зрителю. Тело и душа – это инструменты, которыми работаешь: ведь хирург, к примеру, не имеет права приступить к операции с тупым и грязным скальпелем? Так и балерина не может себе позволить «растрепанные» чувства и низкую культуру тела. Это и вопрос уважения к партнеру (попробуйте два часа носить по сцене полцентнера, подбрасывать и поддерживать). 

А что касается еды, то и я, и муж едим все. Но умеренно. Легкий завтрак. Обычный полноценный обед. Вечером можем выпить чаю с печеньем. А силы? Они генерируются:  чем больше работаешь, тем  больше сил становится.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведущая солистка белорусского балета Людмила Хитрова – об успехе, материнстве и ответственности перед зрителем.
 
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