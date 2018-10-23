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В Речице лихач на Audi едва не сбил на пешеходе подростка

24.10.2018 11:28 — Разное | Tut.by  
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В объектив авторегистратора одного из подписчиков сообщества Речица Автопомощь попал инцидент, который чудом не закончился трагедией. Видео было снято на Советской в Речице.


На видео — распространенная ситуация: в правом ряду авто останавливаются, чтобы пропустить пешехода, в то время как водитель в левом ряду этого делать не собирается. Вот и белая Audi в Речице даже не притормаживает перед зеброй. Если бы не мгновенная реакция самого пешехода, который в последний момент отпрыгивает от капота лихача, все могло бы закончиться плохо.


Открыть/скачать видео (1.95 МБ)
 
 
Ссылка на источник 38
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Видео было снято на Советской в Речице.
 
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