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В Речице лихач на Audi едва не сбил на пешеходе подростка
В объектив авторегистратора одного из подписчиков сообщества
На видео — распространенная ситуация: в правом ряду авто останавливаются, чтобы пропустить пешехода, в то время как водитель в левом ряду этого делать не собирается. Вот и белая Audi в Речице даже не притормаживает перед зеброй. Если бы не мгновенная реакция самого пешехода, который в последний момент отпрыгивает от капота лихача, все могло бы закончиться плохо.
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Видео было снято на Советской в Речице.
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