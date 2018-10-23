В США разыграли в лотерею рекордный джекпот в 1,6 миллиарда долларов

Организаторы американской лотереи Mega Millions объявили, что в прошедшем 23 октября розыгрыше джекпота на 1,6 миллиарда долларов есть как минимум один победитель, сообщает The New York Times.



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Билет с выигрышным сочетанием чисел (5, 28, 62, 65, 70 и «мега-шар» 5) продали в Южной Каролине. Пока неизвестно, есть ли другие выигрышные билеты. Если победителей окажется несколько, то сумму поровну разделят между ними.

Победитель лотереи может согласиться на единовременную выплату, тогда размер его выигрыша уменьшится до 905 миллионов долларов. Он также может получить выигрыш по частям в течение 29 лет.

Прошлый рекорд по величине джекпота в январе 2016 года установила лотерея Powerball, когда разыграли 1,59 миллиарда долларов.