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В Беларуси построят два центра для нелегальных мигрантов

24.10.2018 11:17 — Разное | KYKY  
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В 2018 году на беларуской границе задержали на 30% больше нелегальных мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года. 23 октября в Минске презентовали совместный проект ЕС и Беларуси о помощи нашей стране с решением этой проблемы. На него Европейский союз выделит семь миллионов евро, большая часть которых уйдёт на строительство двух центров для мигрантов, пишет TUT.by.

Планируется, что центры расположат в Лиде и Новополоцке. Они будут либо открытого, либо смешанного типа. Первый рассчитан на людей, которые попали в Беларусь легально. Смешанный − и для легальных, и для нелегальных мигрантов. Предполагается, что центры смогут вместить по 200 мигрантов. Неизвестно, когда их начнут строить, но, возможно, дело пойдёт уже в 2019 году.

А одна из главных целей проекта − это создать стратегию для управления нелегальными потоками мигрантов. Всё это поможет Беларуси как можно скорее подписать соглашение об упрощении визового режима и о реадмисии. 

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Теги: Минск
 
 
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В 2018 году на беларуской границе задержали на 30% больше нелегальных мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года. 23 октября в Минске презентовали совместный...
 
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