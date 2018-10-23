﻿ 1 ноября в Беларуси повысят пенсии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

1 ноября в Беларуси повысят пенсии

24.10.2018 10:45 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В Беларуси 1 ноября повысят трудовые пенсии − в среднем на 5,3%. Указ подписал Лукашенко, пишет TUT.by со ссылкой на пресс-службу президента. В начале октября о таких планах говорил премьер-министр Сергей Румас.

Премьер-министр говорил, что средняя пенсия составляет 36,2% от средней зарплаты, а планируется 40%. Из-за резкого роста зарплат в этом году достичь такого показателя невозможно − нужно поднять пенсии на 50%. С учётом нового повышения в ноябре получится, что за 2018 год пенсии вырастут на более чем 20%. По словам Румаса, это рекордный показатель.

В указе написано, что перерасчёт трудовых пенсий происходит из-за роста средней зарплаты в стране. О проекте указа рассказывала 16 октября министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. По её словам, новая зарплата составит 394 рубля − на 20 рублей выше прежней. 

Средний размер пенсий в Беларуси за август составил 363,9 рубля. Это в 2,2 раза выше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров − 163 рубля. Реальная пенсия, которая рассчитывается с учётом инфляции, в августе выросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте по теме: Бизнес, пенсии, транспортный налог. Кратко о том, что говорил премьер-министр Румас в парламенте

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 1 ноября повысят трудовые пенсии − в среднем на 5,3%. Указ подписал Лукашенко, пишет TUT.by со ссылкой на пресс-службу президента. В начале октября о таких...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Коммунарка" планирует начать поставки в американские национальные торговые сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика