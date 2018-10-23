1 ноября в Беларуси повысят пенсии

В Беларуси 1 ноября повысят трудовые пенсии − в среднем на 5,3%. Указ подписал Лукашенко, пишет TUT.by со ссылкой на пресс-службу президента. В начале октября о таких планах говорил премьер-министр Сергей Румас.

Премьер-министр говорил, что средняя пенсия составляет 36,2% от средней зарплаты, а планируется 40%. Из-за резкого роста зарплат в этом году достичь такого показателя невозможно − нужно поднять пенсии на 50%. С учётом нового повышения в ноябре получится, что за 2018 год пенсии вырастут на более чем 20%. По словам Румаса, это рекордный показатель.

В указе написано, что перерасчёт трудовых пенсий происходит из-за роста средней зарплаты в стране. О проекте указа рассказывала 16 октября министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. По её словам, новая зарплата составит 394 рубля − на 20 рублей выше прежней.

Средний размер пенсий в Беларуси за август составил 363,9 рубля. Это в 2,2 раза выше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров − 163 рубля. Реальная пенсия, которая рассчитывается с учётом инфляции, в августе выросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.