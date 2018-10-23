О роли Лукашенко в становлении беларуской государственности. “Бежать надо из “союзного государства”

«Обретенная еще в 1991–м Беларусью государственность вплоть до 1994 года была весьма условной», – ничтоже сумняшеся пишет орган президентской администрации «СБ. Беларусь сегодня». И предлагает отпраздновать в 2019 году не только 25-летие введеения института президентства, но и «четверть века независимой беларуской государственности».





А куда “СБ. Беларусь сегодня” девала годы независимости, которые и привели Лукашенко к власти?





Председатель Верховного Совета 12 созыва и отец беларуской Конституции Мечислав Гриб категорически не согласен с переписыванием истории:





- В поведении властей нет никакой загадки. Нынешняя власть считает, что независимость пришла в Беларусь после избрания президента. А то, что было до президента, власть не желает считаться. Хотя факты красноречиво свидетельствуют, что история развивалась иначе.





Верховный Совет 12 созыва, хотя и красный, работал, принял Акт о независимости Беларуси, которому придал ему статус конституционного закона. Верховный Совет 12 созыва принимал Конституцию 1994 года, в которой закрепил статус независимой страны.





Верховный Совет 12 созыва за год принял около 5 тысяч (!) законов, потому что БССР жила частично по беларускому законодательству, частично – по союзным законам. После распада СССР все сферы жизнедеятельности, которые регулировались советским законодательством, следовало привести в соответствие с национальными законами. Надо было создавать национальное законодательство, создавать собственную армию, силовые структуры и все остальное – мы этим и занимались с 1991 по 1994 годы. Лукашенко пришел в 1994 году на все готовое. А нынешняя власть никак не может смириться, что она была не первой. Что дает нынешней власти такое первенство, не знаю, но она перечеркивает все и вся. В новой трактовке, история беларуской государственности «начинается» с 1996 года, хотя до 1996 года уже все было сделано: и свой флаг, и герб, и Конституция, и законодательство.





- Как вы охарактеризуете роль Лукашенко в становлении беларуской государственности?





- Лукашенко в определенной мере содействует становлению беларуской государственности и независимости. И даже сегодня. Но, как мне кажется, его действия вызваны не желанием установить независимую демократическую страну, а стремлением укрепить свою личную власть. Так сошлись звезды, что две цели в данном конкретном случае совпадают.





- Если на весы положить плюсы и минусы Лукашенко как государственного деятеля, что перевесит?





- Для сегодняшней власти главное – власть, извините за тавтологию.





- К каким последствиям может привести переписывание истории?





- В результате Беларусь может потерять суверенитет и независимость. Особенно, если власти продолжать играть в «союзное государство». Причем потеря государственности может произойти даже незаметно для большинства: большое государство просто поглотит маленькую страну. Поэтому нам нужно не укреплять «союзное государство», а бежать оттуда, и как можно дальше.