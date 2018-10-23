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Александр Лукашенко уже готов к "зеленым человечкам"?

24.10.2018 10:20 — Разное | Партизан  
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Беларусь готова ликвидировать "зеленых человечков", если Россия попытается продвигать идеи "русского мира" в РБ.

Александр Лукашенко уже готов к "зеленым человечкам"?
А в случае полномасштабной агрессии потери России будут очень большими. Такое мнение высказал "Апострофу"эксперт по вопросам международной и внутренней политики "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич, комментируя заявление посла РФ в Беларуси Михаила Бабича, который сказал, что Россия якобы готова защитить РБ в случае агрессии против Минска.

Смотрим статус Организации договора о коллективной безопасности - акт агрессии против одного из участников договора является актом агрессии против всех участников договора. Беларусь является частью ОДКБ. Точка.

Это тот же самый вопрос, почему в консультациях Минска и Киева в 2014 году белорусы советовали тогдашнему и.о. президента Турчинову не объявлять войну России. Потому что если нет акта агрессии на чужую территорию, в таком случае та же Беларусь не несет никаких обязательств перед Россией по ее поддержке в войне с Украиной. Потому что акт агрессии - это агрессия на территории самого государства. Это означает, что если кто-то нападает на Беларусь, даже если это чужие "зеленые человечки" - в таком случае можно рассчитывать на помощь другого государства.

Другое дело, что в самой Беларуси понимают, что "зеленые человечки" могут появиться из России, поскольку недавно была утверждена новая концепция пограничной безопасности РБ, где основной угрозой для пограничной безопасности мы видим стимулирование сепаратистских движений или гибридной угрозы со стороны соседних государств. И при всем уважении к другим соседям, пока на такое способна только Россия, поскольку именно она проводит подобную политику.

Но может ли Россия сейчас провести в Беларуси операцию по "зеленым человечкам"? Здесь ключевой вопрос в возможности достичь своего, то есть в результате. Во-первых, Беларусь - моноэтническое государство. Во-вторых, России очень трудно продвинуть там "русский мир". В отличие от Украины 2014 года в Беларуси нет не только прочной прозападной позиции, но и мощной пророссийской позиции. На кого будет опираться Российская Федерация, если в Беларусь зайдут "зеленые человечки" - непонятно.

В-третьих, боеспособность белорусских спецслужб. Речь идет не о войсках, а силах специальных операций - это спецподразделения Пограничной службы, Службы охраны президента, Комитета государственной безопасности, внутренних войск, МВД и тому подобное. В Беларуси всего около десятка спецслужб, каждая из которых имеет свое боевое крыло. И все эти спецслужбы подчиняются непосредственно Виктору Лукашенко, сын президента Беларуси.

Например, появятся на территории Беларуси "зеленые человечки" в количестве 100-200 штук. И что дальше? Даже если подсчитать силы специальных операций, лояльные Виктору Лукашенко - это около 2500-3000 человек, у которых на вооружении есть все, в частности, вертолеты и легкая бронетехника. Спецслужбы без труда ликвидируют этих "зеленых человечков".

Однако защитить себя в случае полномасштабного вторжения со стороны России сегодня не в состоянии даже Украина. Что уж говорить о Беларуси. Но потери России будут очень большими.

 
Теги: Минск
 
 
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