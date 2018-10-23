Китаянка провела неделю со смартфоном и не смогла разогнуть пальцы

Жительница китайского города Чанша взяла недельный отпуск и решила провести его дома вместе со своим смартфоном и аппарат «практически приклеился к ее рукам». Последствия оказались серьезнее, чем она ожидала, сообщает Pear Video.

Вскоре у нее заболела правая рука, а, проснувшись в один из дней, девушка поняла, что не может разогнуть пальцы — они застыли именно в том положении, в котором она держала свой смартфон.



Источник: Pearl Video

Испугавшись, пострадавшая решила обратиться к врачу. Медики диагностировали у нее теносиновит — воспаление соединительнотканных оболочек, окружающих сухожилие, вызванное постоянным повторением одного и того же действия.

К счастью, вскоре рука девушки пришла в норму, но доктор настоял на том, чтобы она чаще откладывала аппарат в сторону, и посоветовал «не становиться одержимыми своими смартфонами и давать рукам отдыхать вместо того, чтобы не сводить глаз с происходящего на крошечном экране».