Что делать, если на границе - коллапс, а вы опаздываете на самолет?

В середине сентября собрался на отдых. Вылет был из Вильнюса.

Добраться до литовского аэропорта решил с помощью транспортной компании, которая совершает регулярные пассажирские перевозки, в том числе трансфер в аэропорты соседних стран. Выехал заранее, до регистрации на самолет было около 8-9 часов. Однако на белорусско-литовской границе возникла непредвиденная ситуация.

По неизвестной причине оформление пассажиров автобусов на литовской стороне проходило очень медленно: в час пропускали буквально один автобус. При этом приоритет отдавался рейсовым, которые один за одним объезжали мою маршрутку. После того как за два часа мы сдвинулись на 10 метров, люди стали паниковать: у всех были билеты на самолет, ждать пассажиров, застрявших на границе, он, естественно, не будет.

Части пассажиров удалось пересесть в те автобусы, которые стояли впереди. При этом на рейсовые без предварительно оформленного билета никого не пускали. Еще несколько человек буквально со слезами уговорили водителей частных легковых автомобилей, которые стояли на соседней полосе, взять их с собой.

Мне и еще двоим пассажирам не удалось этого сделать. Литовские пограничники позволили нам пройти границу пешком, проверив наши документы и багаж. Затем мы добрались до ближайшей автозаправочной станции, расстояние до которой было чуть меньше километра, и спросили у работницы АЗС разрешения вызвать такси. Женщина рассказала, что мы не первые попали в подобную ситуацию, и позвонила своей подруге, которая живет неподалеку. Она в итоге вовремя довезла нас до аэропорта. Не бесплатно, конечно, – за 12 евро с человека, но это мелочи по сравнению с тем, что я мог потерять, если бы опоздал на самолет. К слову, такси от границы с Беларусью до Вильнюса стоит примерно 80-100 евро.

Е. Бордюков, Минск

СОВЕТЫ

Пассажирам, которые любят путешествовать с вылетом из городов соседних стран, могу посоветовать добираться до аэропорта рейсовым транспортом, лучше всего поездом. Да, билет на поезд немного дороже, но практически гарантированно задержки на границе не будет. Если такой возможности нет, то лучше перестраховаться и выехать на автобусе с запасом по времени минимум в сутки.

Если все же застряли в пункте пропуска, то предпринимать активные действия лучше заранее, а не ждать до последнего. Если видите, что автобус не двигается с места больше двух часов, начинайте искать запасной вариант. Заранее узнайте номера телефонов такси.