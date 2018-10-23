Посмотрите, как через год после родов женщина все еще выглядит беременной

Больше десяти лет Анупа Кинг работала тренером по бегу и являлась обладательницей стального пресса. Но после рождения второго ребенка ее фигура серьезно трансформировалась, пишет The Greatist . «Я готова была набрать пару лишних кг, но никак не рассчитывала выглядеть беременной даже спустя год после родов», — делилась со своими подписчиками девушка.

— Мой пресс словно раскололо надвое. После родов живот стал морщинистым и выпуклым, и я просто не узнавала себя в зеркале. Я ненавидела свое тело. Но после общения с другими мамами поняла: я не одна со своей проблемой. Соцсети твердят нам, что мы должны немедленно вернуться в прежнюю форму, но так происходит не всегда. Мотивация? Ее у меня достаточно. А чего мне не хватало, так это любви к себе. Оказывается, всего-то нужно было осознать: мое тело проделало фантастическую работу и взрастило две человеческие жизни. Я должна быть ему благодарна.

В инстаграме мама двоих малышей Анупа Кинг написала вдохновляющее письмо, адресованное себе и другим женщинам. В нем — призыв быть к себе снисходительнее, не стыдиться, а любить собственное тело:

— Перестаньте ненавидеть себя из-за дряблого живота. Просто подумайте, как вы прекрасны, когда заботитесь о своих чудесных малышах.

Перестаньте думать о том, что вам нужно пахать и возвращаться в прежнюю форму, даже если спустя год после родов вы все еще выглядите, как беременная. Сфокусируйтесь на главном — здоровье, счастье и активности.

Перестаньте переживать из-за того, что окружающие заметят вам обвисший живот. Лучше подумайте, что вы подарили миру жизнь.

Оставайтесь собой. Становитесь лучшей версией себя. Дайте себе время окрепнуть эмоционально, ментально и физически. Вы крепкие орешки, мамочки!



Анупа Кинг продолжает постепенно восстанавливаться, занимается йогой, находит время на физические нагрузки и доказывает: даже в окружении детей это реально.