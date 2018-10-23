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Посмотрите, как через год после родов женщина все еще выглядит беременной

24.10.2018 12:00 — Разное | Tut.by  
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Больше десяти лет Анупа Кинг работала тренером по бегу и являлась обладательницей стального пресса. Но после рождения второго ребенка ее фигура серьезно трансформировалась, пишет The Greatist. «Я готова была набрать пару лишних кг, но никак не рассчитывала выглядеть беременной даже спустя год после родов», — делилась со своими подписчиками девушка.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anupa King (@denupzter) 29 Авг 2018 в 11:00 PDT

— Мой пресс словно раскололо надвое. После родов живот стал морщинистым и выпуклым, и я просто не узнавала себя в зеркале. Я ненавидела свое тело. Но после общения с другими мамами поняла: я не одна со своей проблемой. Соцсети твердят нам, что мы должны немедленно вернуться в прежнюю форму, но так происходит не всегда. Мотивация? Ее у меня достаточно. А чего мне не хватало, так это любви к себе. Оказывается, всего-то нужно было осознать: мое тело проделало фантастическую работу и взрастило две человеческие жизни. Я должна быть ему благодарна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anupa King (@denupzter)

В инстаграме мама двоих малышей Анупа Кинг написала вдохновляющее письмо, адресованное себе и другим женщинам. В нем — призыв быть к себе снисходительнее, не стыдиться, а любить собственное тело:

— Перестаньте ненавидеть себя из-за дряблого живота. Просто подумайте, как вы прекрасны, когда заботитесь о своих чудесных малышах.

Перестаньте думать о том, что вам нужно пахать и возвращаться в прежнюю форму, даже если спустя год после родов вы все еще выглядите, как беременная. Сфокусируйтесь на главном — здоровье, счастье и активности.

Перестаньте переживать из-за того, что окружающие заметят вам обвисший живот. Лучше подумайте, что вы подарили миру жизнь.

Оставайтесь собой. Становитесь лучшей версией себя. Дайте себе время окрепнуть эмоционально, ментально и физически. Вы крепкие орешки, мамочки!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anupa King (@denupzter)


Анупа Кинг продолжает постепенно восстанавливаться, занимается йогой, находит время на физические нагрузки и доказывает: даже в окружении детей это реально.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anupa King (@denupzter)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anupa King (@denupzter)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anupa King (@denupzter)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anupa King (@denupzter)

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Больше десяти лет Анупа Кинг работала тренером по бегу и являлась обладательницей стального пресса. Но после рождения второго ребенка ее фигура серьезно...
 
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