Товар в нагрузку. Как изменилась практика «лишней» покупки со времен СССР?

В СССР при плановой экономике, разумеется, и торговля была плановая. Получалось так, что одни товары расходились на «ура», а другие залеживались. Но план-то выполнять надо. Тогда и возник метод продажи чего-то не пользующегося спросом, когда в довесок к нужной вещи предлагалось купить абсолютно бесполезную.

Какие товары советские граждане покупали с «нагрузкой»? Как этот вид продажи представлен в наши дни? Об этом - в материале «АиФ».

КНИГИ И ГАЗЕТЫ

Одним из самых популярных товаров, которые, как правило, не продавались без «нагрузки», были книги. В довесок к дефицитным изданиям шли невостребованные экземпляры.

В одном из писем, которые пришли в редакцию «АиФ», наша читательница Мария Степаненко вспоминает, что ее отец ежемесячно покупал в киоске популярный журнал о моде «Бурда». Но в довесок всякий раз нужно было приобретать пластиковую бижутерию, которую папа отдавал дочери на украшения для кукол, или какое-то непопулярное издание никому не известного поэта, пишущего «правильные» стихи.

Часто заставляли подписываться на непопулярную прессу, иначе отказывались подписать на популярную. В малых городах практически нереально было подписаться на «Работницу», «Крестьянку», «Здоровье». В коллективах были лимиты на них - например, 5 подписок на «Работницу» и 6 - на «Здоровье». Распределяли их по жребию или очереди: в этом году один получит «Крестьянку», в следующем - другой.

«Нагрузка» касалась и культурного отдыха. Вместе с билетами в театр на популярные постановки обычно «впаривали» квитки на второсортные спектакли.

К МЯСУ - КОСТИ

Мясо в СССР по большей части просто так было не купить. К филейной части предлагалось взять несколько буквально голых костей. Часто все зависело от мясника: какую кость он положит покупателю, ту ему и придется взять в довесок к мясу. Естественно, покупатели заискивали перед продавцом и просили «косточку поменьше».

Современники вспоминают, что в довесок к крышкам для консервирования выдавали сельскохозяйственную энциклопедию, к туалетной бумаге прилагались значки, к одеколону - расчески, а к банке кофе - килограмм комбижира.

В какое-то время стали популярны «подарочные наборы» к празднику. Вместе с дефицитными сервелатом, икрой, кофе, зеленым горошком и шпротами в наборе была «нагрузка»: консервы «Завтрак туриста», кисель или гороховый суп в брикетах, килька в томате или шпротный паштет. Фактически это было повышение цены на дефицит.

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В КИНО

Ярко проиллюстрирована «торговля с нагрузкой» в советских фильмах. К примеру, в ленте Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» 1968 года герой актера Евгения Леонова недоумевает, зачем ему статуэтка, если он хочет купить апельсины.

В картине Виллена Азарова «Зеленый огонек» 1964 года герой фильма отказывается покупать нужный ему зонтик вместе со светильником в виде совы: «Дайте нам вместо этой хищницы что-нибудь более полезное. Духи, например, или перчатки». На что продавец ответила, что к перчаткам своя нагрузка - чернильный прибор.

Тема «товаров в нагрузку» была одной из немногих, которую позволяли поднимать сатирикам. В №105 киножурнала «Фитиль» с иронией продемонстрирована ситуация, когда сотрудница телефонной станции, принимая заказ на звонок в Москву, предлагает «в нагрузку» позвонить в Самарканд или Ачинск.

ХАЙ БУДЗЕ?

В наши дни такого понятия, как «товары в нагрузку», не существует, однако в видоизмененном виде это встречается, можно сказать, повсеместно. Во многих крупных торговых центрах стала популярной акция «два по цене одного». Предлагается купить один товар и получить второй такой же в подарок. В результате покупатели иногда приобретают совершенно ненужные им вещи.

Часто в торговых точках проводится и такая акция - «получи подарок за покупку». К примеру, приобретаешь холодильник и получаешь микроволновую печь в подарок. При этом стоимость обоих товаров может быть уже заложена в цену одного холодильника, и в результате покупатель приобретает холодильник по более высокой цене да еще получает изначально не нужную ему «микроволновку».

Есть и мелкие «нагрузки». Иногда у продавцов в магазине не оказывается сдачи. Тогда они предлагают покупателю взять на недостающую сумму жевательную резинку, спички или другой копеечный товар.