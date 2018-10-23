ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Товар в нагрузку. Как изменилась практика «лишней» покупки со времен СССР?

24.10.2018 12:03 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Товар в нагрузку. Как изменилась практика «лишней» покупки со времен СССР?
Коллаж АиФ / АиФ

В СССР при плановой экономике, разумеется, и торговля была плановая. Получалось так, что одни товары расходились на «ура», а другие залеживались. Но план-то выполнять надо. Тогда и возник метод продажи чего-то не пользующегося спросом, когда в довесок к нужной вещи предлагалось купить абсолютно бесполезную.

Какие товары советские граждане покупали с «нагрузкой»? Как этот вид продажи представлен в наши дни? Об этом - в материале «АиФ».

КНИГИ И ГАЗЕТЫ

Товар в нагрузку. Как изменилась практика «лишней» покупки со времен СССР? Символы эпохи. Авоська. «Авось-ка я в ней что-нибудь принесу».

Одним из самых популярных товаров, которые, как правило, не продавались без «нагрузки», были книги. В довесок к дефицитным изданиям шли невостребованные экземпляры.

В одном из писем, которые пришли в редакцию «АиФ», наша читательница Мария Степаненко вспоминает, что ее отец ежемесячно покупал в киоске популярный журнал о моде «Бурда». Но в довесок всякий раз нужно было приобретать пластиковую бижутерию, которую папа отдавал дочери на украшения для кукол, или какое-то непопулярное издание никому не известного поэта, пишущего «правильные» стихи.

Часто заставляли подписываться на непопулярную прессу, иначе отказывались подписать на популярную. В малых городах практически нереально было подписаться на «Работницу», «Крестьянку», «Здоровье». В коллективах были лимиты на них - например, 5 подписок на «Работницу» и 6 - на «Здоровье». Распределяли их по жребию или очереди: в этом году один получит «Крестьянку», в следующем - другой.

«Нагрузка» касалась и культурного отдыха. Вместе с билетами в театр на популярные постановки обычно «впаривали» квитки на второсортные спектакли.

Товар в нагрузку. Как изменилась практика «лишней» покупки со времен СССР? День знаний. Как проходили школьные линейки в СССР

К МЯСУ - КОСТИ

Мясо в СССР по большей части просто так было не купить. К филейной части предлагалось взять несколько буквально голых костей. Часто все зависело от мясника: какую кость он положит покупателю, ту ему и придется взять в довесок к мясу. Естественно, покупатели заискивали перед продавцом и просили «косточку поменьше».

Современники вспоминают, что в довесок к крышкам для консервирования выдавали сельскохозяйственную энциклопедию, к туалетной бумаге прилагались значки, к одеколону - расчески, а к банке кофе - килограмм комбижира.

В какое-то время стали популярны «подарочные наборы» к празднику. Вместе с дефицитными сервелатом, икрой, кофе, зеленым горошком и шпротами в наборе была «нагрузка»: консервы «Завтрак туриста», кисель или гороховый суп в брикетах, килька в томате или шпротный паштет. Фактически это было повышение цены на дефицит.

Товар в нагрузку. Как изменилась практика «лишней» покупки со времен СССР?
За прилавком.​ Воспоминания работника советской торговли
Подробнее

В КИНО

Ярко проиллюстрирована «торговля с нагрузкой» в советских фильмах. К примеру, в ленте Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» 1968 года герой актера Евгения Леонова недоумевает, зачем ему статуэтка, если он хочет купить апельсины.

В картине Виллена Азарова «Зеленый огонек» 1964 года герой фильма отказывается покупать нужный ему зонтик вместе со светильником в виде совы: «Дайте нам вместо этой хищницы что-нибудь более полезное. Духи, например, или перчатки». На что продавец ответила, что к перчаткам своя нагрузка - чернильный прибор.

Тема «товаров в нагрузку» была одной из немногих, которую позволяли поднимать сатирикам. В №105 киножурнала «Фитиль» с иронией продемонстрирована ситуация, когда сотрудница телефонной станции, принимая заказ на звонок в Москву, предлагает «в нагрузку» позвонить в Самарканд или Ачинск.

Товар в нагрузку. Как изменилась практика «лишней» покупки со времен СССР? Тест: Знаете ли вы прозвище автомобиля?

ХАЙ БУДЗЕ?

В наши дни такого понятия, как «товары в нагрузку», не существует, однако в видоизмененном виде это встречается, можно сказать, повсеместно. Во многих крупных торговых центрах стала популярной акция «два по цене одного». Предлагается купить один товар и получить второй такой же в подарок. В результате покупатели иногда приобретают совершенно ненужные им вещи.

Часто в торговых точках проводится и такая акция - «получи подарок за покупку». К примеру, приобретаешь холодильник и получаешь микроволновую печь в подарок. При этом стоимость обоих товаров может быть уже заложена в цену одного холодильника, и в результате покупатель приобретает холодильник по более высокой цене да еще получает изначально не нужную ему «микроволновку».

Есть и мелкие «нагрузки». Иногда у продавцов в магазине не оказывается сдачи. Тогда они предлагают покупателю взять на недостающую сумму жевательную резинку, спички или другой копеечный товар.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие товары советские граждане покупали с «нагрузкой»? Как этот вид продажи представлен в наши дни? Об этом - в материале «АиФ».
 
Новости дня
Новости разные
 
Столтенберг выразил надежду на продление договора по СНВ после 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика