Дубровенские школьники соревновались в финансовой грамотности





В учреждениях образования Дубровенщины завершился районный этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности.

После проведения школьного этапа определились 30 участников районного тура из шести школ района. Участникам предстояло выполнить 31 задание и написать мини эссе, преломив на финансовую тематику пословицу «Готовь сани летом, а телегу зимой».







—Именно выполнение этого последнего задания стало определяющим в подведении итогов, — отметила Алла Ходикова, главный специалист отдела по образованию Дубровенского райисполкома.

Она рассказала, что знания по финансовой грамотности учащиеся получают на встречах с банковскими работниками, при проведении классных часов и при самообразовании.













—Дети большие молодцы. Так как олимпиада проводится для учащихся 10-11 классов, некоторые принимают в ней участие уже второй раз. Уровень знаний участников олимпиада растет, — отметила Алеся Беркозова, начальник отдела розничных продаж ЦБУ №228 г.Дубровно РД по Витебской области ОАО «Белагропромбанк» .

По итогам районного этапа олимпиады по финансовой грамотности третье место заняла Алина Ивкина, средняя школа №2. Второе место у учащегося средней школы №1 г.Дубровно Александра Комарова. Победителем стала Вероника Молчанова, учащаяся средней школы №2 (на снимке).

Победители получили подарки от банка. Они будут представлять наш район на областном этапе олимпиады.

Елена КОРСАКОВА