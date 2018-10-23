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Августовский канал получил собственный сайт

24.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Августовский канал получил собственный сайт

В интернете начал работу портал, посвященный уникальному гидротехническому сооружению — Августовскому каналу, сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. 
 
– Интернет-ресурс посвящен туристическим возможностям Августовского канала и Гродненского региона. Тут собрано огромное количество информации для организации туров, отдыха, путешествий на любой вкус. Здесь представлен целый перечень исторических объектов, музеев, туристических маршрутов, объектов общественного питания, магазинов Гродно и Гродненского района. В режиме онлайн на сайте можно узнать месторасположение и изучить краткое описание городских гостиниц и агроусадеб, расположенных в окрестностях Августовского канала. Также сайт предоставит информацию о возможностях безвизового посещения региона, – отметил Олег Андрейчик. –  Пока портал доступен лишь на русском языке, однако вскоре выйдут версии на английском и других языках. Адрес нового сайта — augustow.canal-tourism.com.
 
Это первый специализированный портал, посвященный целиком каналу и его окрестностям. Создан он благодаря реализации совместного проекта управления спорта и туризма Гродненского облисполкома и Европейского союза. 
 
Августовский канал получил собственный сайт
 
Популярность Августовского канала у туристов растет.  В сезон 2018 года здесь побывало около 102 тыс. гостей как из разных регионов Беларуси, так и из-за рубежа. 
 
– Мы видим серьезную динамику. Например, в прошлогоднем сезоне канал принял около 85 тыс. туристов. О том, что Августовский канал интересен людям, свидетельствует возросшее в несколько раз количество запросов в поисковиках, связанных с уникальным гидротехническим сооружением. Кстати, теперь найти ответы на свои вопросы пользователям интернета будет проще, — рассказал Олег Андрейчик. 
 
Увеличилось в этом году и количество людей, которые воспользовались возможностями единственного в своем роде речного пункта пропуска «Лесная-Рудавка» расположенного на канале. Здесь белорусско-польскую границу можно пересечь как на водном транспорте, так и на велосипеде и в пешем порядке. Пассажиропоток здесь в сезоне 2018 года возрос на 18%. Большинство из пересекающих здесь границу — безвизовые туристы. Августовский канал, как и весь Гродненский район — территории, которые на срок на 10 дней иностранцы могут посещать без визы, что также способствует развитию туризма. С начала года в регионе побывали свыше 70 тыс. безвизовых туристов более чем из 60 стран мира.
 
Теги: Гродно
 
 
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В интернете начал работу портал, посвященный уникальному гидротехническому сооружению — Августовскому каналу, сообщил начальник управления спорта и туризма...
 
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