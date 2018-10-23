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Приближается самый тёплый праздник осени – День матери!

24.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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10 октября 2018 12:59 3033

Приближается самый тёплый праздник осени – День матери!

Автор: Эдуард Кидяев.

Приглашаем мам отметить его в приятной атмосфере загородной усадьбы «Титенкофф»! Вас ждёт совершенно новый формат свободного времяпрепровождения – праздник-презентация и возможность поучаствовать в бесплатных мастер-классах профессионалов в сфере красоты и здорового образа жизни. Участие в «Кулаковских посиделках» подарит много приятных моментов и даст импульс к внешнему и внутреннему преображению! 

Приближается самый тёплый праздник осени – День матери!

КУЛАКОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА: 

12.00 — 16.00 — мастер-классы парикмахеров (экспресс-укладка, локоны, полировка волос, плетение кос), визажиста (повседневный и праздничный макияж), мастера по коррекции и окраске бровей.
12.30 — тренинг психолога и арт-терапевта.
14.00 — мастер-класс инструктора по оздоровительной йоге.
15.00 — работа мини-мастерской хэнд-мэйд.
15.30 — занятие с педагогом по восточному танцу.

Также в программе: кофе- и смехо-паузы, весёлые игры, познавательные презентации, фотографирование, приятные сюрпризы!

Приближается самый тёплый праздник осени – День матери!

Ждём вас в воскресенье, 14 октября, по адресу: д. Кулаки, ул.Центральная, д.34 (усадьба «Титенкофф»). 

Тел.8029-321-49-92, 8029-703-66-45.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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10 октября 2018 12:59 3033 Приближается самый тёплый праздник осени – День...
 
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