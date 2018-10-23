

Приближается самый тёплый праздник осени – День матери! Автор: Эдуард Кидяев.

Приглашаем мам отметить его в приятной атмосфере загородной усадьбы «Титенкофф»! Вас ждёт совершенно новый формат свободного времяпрепровождения – праздник-презентация и возможность поучаствовать в бесплатных мастер-классах профессионалов в сфере красоты и здорового образа жизни. Участие в «Кулаковских посиделках» подарит много приятных моментов и даст импульс к внешнему и внутреннему преображению!

КУЛАКОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:



12.00 — 16.00 — мастер-классы парикмахеров (экспресс-укладка, локоны, полировка волос, плетение кос), визажиста (повседневный и праздничный макияж), мастера по коррекции и окраске бровей.

12.30 — тренинг психолога и арт-терапевта.

14.00 — мастер-класс инструктора по оздоровительной йоге.

15.00 — работа мини-мастерской хэнд-мэйд.

15.30 — занятие с педагогом по восточному танцу.



Также в программе: кофе- и смехо-паузы, весёлые игры, познавательные презентации, фотографирование, приятные сюрпризы!







Ждём вас в воскресенье, 14 октября, по адресу: д. Кулаки, ул.Центральная, д.34 (усадьба «Титенкофф»).



Тел.8029-321-49-92, 8029-703-66-45.



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