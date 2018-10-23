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Приближается самый тёплый праздник осени – День матери!
24.10.2018 — Разное | Soligorsk News
10 октября 2018 12:59 3033
Приближается самый тёплый праздник осени – День матери!
Приглашаем мам отметить его в приятной атмосфере загородной усадьбы «Титенкофф»! Вас ждёт совершенно новый формат свободного времяпрепровождения – праздник-презентация и возможность поучаствовать в бесплатных мастер-классах профессионалов в сфере красоты и здорового образа жизни. Участие в «Кулаковских посиделках» подарит много приятных моментов и даст импульс к внешнему и внутреннему преображению!
КУЛАКОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
Ждём вас в воскресенье, 14 октября, по адресу: д. Кулаки, ул.Центральная, д.34 (усадьба «Титенкофф»).
Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ».
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10 октября 2018 12:59 3033 Приближается самый тёплый праздник осени – День...
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