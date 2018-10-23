

Фотофакт. Как выглядят вблизи "Солигорские горы" Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Анна Верес

Бобруйчанка Анна Верес работает тестировщиком программного обеспечения в одной из столичных IT-компаний. В свободное время она старается как можно больше путешествовать. Вашему вниманию — ее фоторепортаж из «Солигорских гор». Точнее, из терриконов (искусственных насыпей из пустых пород, извлеченных при подземной разработке полезных ископаемых).

Терриконы находятся в нескольких километрах от города. Три горы рядом с городом, и четвертая немного дальше. Это рудоуправления с соответствующими цифровыми названиями от первого до четвертого. На подъезде к ним везде стоят знаки «Проход и проезд для посторонних лиц запрещен». Мимо них необходимо проехать, чтобы попасть на территорию.

Официально на территории производства находиться нельзя. Периодически ее патрулирует охрана на автомобиле, которая задерживает туристов и заставляет писать объяснительные. Анне и ее спутникам с ней встретиться не довелось. Но девушка признаётся, что патрулируют они по делу, — некоторые туристы нет-нет да и покрутят вентили на трубах, провалятся или попадут под обвал.

По словам Анны, по территории удобно передвигаться на велосипеде. На автомобиле не всюду подъедешь, а расстояния для прогулок там приличные. Высота соленых гор может доходить примерно до 160 метров, и на них даже можно попробовать забраться. Но Анна и ее компания не делали это в целях безопасности.

Рядом с горами находятся водоемы. Это шламохранилища, то есть вода, которая сильно засолена техническим процессом растворения руды. Ее выливают в эти искусственные водоемы, чтобы она испарялась. Когда эта вода испаряется, остатки от переработки высыхают, и высушенная поверхность покрывается эпичными трещинами. Но такие расколы можно увидеть не всегда, их наличие зависит от многих факторов — от технологии переработки, от количества осадков и погоды. В знойное лето вероятность увидеть такую поверхность гораздо выше.

«На некоторых точках виды очень напоминали сцены из фильма „Кин-дза-дза!“, — рассказывает Анна. — Казалось, что вот-вот прилетит пепелац (фантастический летательный аппарат, созданный для этого кинофильма. — Прим. TUT.BY), выйдут люди и скажут всем нам: „Ку!“. Это стоит того, чтобы увидеть».

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта TUT.BY . Фото: Анна Верес.