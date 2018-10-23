Доверенность на автомобиль. Самые актуальные вопросы и исчерпывающие ответы

Если передумали

Хочу отменить генеральную доверенность на автомобиль. Обязательно ли мне для этого обращаться к нотариусу по месту удостоверения доверенности? О. Верник, Минск

- Нет, не обязательно. Вы можете подать соответствующее заявление об отмене доверенности любому нотариусу, - утверждает нотариус Минского городского нотариального округа Елена КУРЛЕНЯ. - Заявление подается в двух экземплярах и обязательно должно содержать данные, которые позволят идентифицировать отменяемую доверенность: фамилию, имя, отчество лица, выдавшего доверенность, а также фамилию, имя, отчество нотариуса, удостоверившего доверенность, дату совершения процедуры и номер регистрации в реестре.

После того как нотариус удостоверит отмену доверенности, он не позднее следующего рабочего дня направит письменное сообщение об этом тому специалисту, который ранее доверенность удостоверил.



Купля-продажа авто по доверенности.​ Как не «попасть» на деньги Подробнее

Присутствие обязательно?

Продавец авто живет в другом городе. Нужно ли мое присутствие при выдаче им доверенности на мое имя? Можно ли оформить доверенность при наличии только ксерокопии моего паспорта? К. Воложин, Вилейка.

- Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним человеком другому для представительства перед третьими лицами, оформленное в предусмотренном законодательством порядке, - говорит нотариус Минского областного нотариального округа Светлана ЯКИМЕНКО. - Для удостоверения доверенности требуется личное присутствие доверителя (т.е. лица, которое передает другому полномочия). Присутствие другого человека не требуется.

Для совершения процедуры нужны:

• документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца);

документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца); • данные лица, на имя которого выдается доверенность, а именно: фамилия, собственное имя, отчество, число, месяц, год рождения, идентификационный номер, гражданство, место жительства, данные паспорта. Если есть возможность, стоит при себе иметь ксерокопию паспорта представителя;

данные лица, на имя которого выдается доверенность, а именно: фамилия, собственное имя, отчество, число, месяц, год рождения, идентификационный номер, гражданство, место жительства, данные паспорта. Если есть возможность, стоит при себе иметь ксерокопию паспорта представителя; • технический паспорт (свидетельство о регистрации) на автотранспортное средство (автомобиль, прицеп, мотоцикл и др.) либо копия учетной карточки о постановке транспортного средства на учет в органах Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

- Обращаем внимание: выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством не является договором купли-продажи.

Рискованно ли продавать авто без договора? Подробнее

Переоформить на себя

Я купил машину и оформил ее на свою девушку. Потом мы с ней поженились. В браке она выдала мне генеральную доверенность. Теперь мы разведены. Могу ли я переоформить автомобиль на себя по этой доверенности? М. Светлов, Столбцы.

- В нотариальном удостоверении договора купли-продажи автомобиля по доверенности на свое имя вам будет отказано, так как в соответствии с пунктом 3 статьи 183 Гражданского кодекса Республики Беларусь представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, - объяснила нотариус Минского областного нотариального округа Радмила ЩИРАЯ.

Передоверили? Сообщите

Я ездил на машине по генеральной доверенности, в которой указано мое право на передоверие. Недавно я выдал доверенность на транспортное средство другому лицу. Обязательно ли я должен известить об этом хозяина автомобиля? В. Михаленко, Минск.

- Согласно нашему законодательству вы обязаны не только известить выдавшего доверенность, но и сообщить ему все необходимые сведения о человеке, которому передали полномочия. Если этого не сделать, придется отвечать за действия последнего как за свои собственные, - рассказала «АиФ» нотариус Минского городского нотариального округа Галина ИВАННИКОВА.

На чужом авто

Могу ли я выдать доверенность на автомобиль третьему лицу в порядке передоверия и на какой срок можно ее выдать? И. Матвеев, Минск

- Вы можете удостоверить доверенность в порядке передоверия у любого нотариуса. Для этого необходимо представить основную доверенность, выданную на ваше имя, личный паспорт и паспортные данные третьего лица, которому вы хотите эту доверенность передоверить. Обязательно в основной доверенности должно быть указано, что доверитель наделяет вас правом передоверить данную доверенность любому лицу по вашему усмотрению. При этом выдать доверенность в порядке передоверия можно только на срок, не превышающий тот, что указан в основной доверенности, т.е., например, если основная доверенность выдана до 31 декабря 2018 года, то и доверенность в порядке передоверия будет выдана до 31 декабря 2018 года, - рассказала «АиФ» нотариус Гродненского нотариального округа Юлия НААМ.