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Хоккейная Лига чемпионов оштрафует Михаила Захарова за критику судей
Главному тренеру минской «Юности» Михаилу Захарову придется заплатить тысячу евро штрафа за критику судей в Лиге чемпионов, сообщает твиттер Федерации хоккея Беларуси.
Напомним, что после матча с финским ТПС Захаров обвинил белорусских рефери в предвзятом судействе.
Та игра завершилась победой «Юности» со счетом 2:1.
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Главному тренеру минской "Юности" Михаилу Захарову придется заплатить тысячу евро штрафа за критику судей в Лиге чемпионов, сообщает твиттер Федерации хоккея...
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