Мокрый снег возможен в Беларуси 25 октября

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в четверг, 25 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью и утром по юго-западу Беларуси порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью - от нуля до плюс 5 градусов, днем - плюс 3-9.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра в предстоящие сутки сохранится.





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