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Десятилетнего случчанина сбила машина. Ребенок в больнице

24.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке 23 октября автомобиль «Рено Лагуна» наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребёнок госпитализирован.

Инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 08:40. Автомобилем управляла 58-летняя жительница Слуцка. Она ехала по улице Богдановича со стороны деревни Новодворцы в направлении улицы Ленина. Мальчик, ученик четвертого класса одной из школ города, переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №25.

По словам Сергея Чеботарева, в результате наезда ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Он доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Сергей Есманович
МЛЫН.BY

 
 
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В Слуцке 23 октября автомобиль «Рено Лагуна» наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребёнок госпитализирован.
 
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