На белорусско-литовской границе - технические сбои

В пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, литовской стороной с 23.00 23 октября 2018 года осуществляется неритмичное оформление грузовых транспортных средств, следующих на въезд в Республику Беларусь, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в БАМАП в среду.

"Это вызвано сбоем в работе информационных систем литовской таможенной службы по подтверждению экспорта (вывоза товаров с территории ЕС). На сегодняшний момент работа программных продуктов не восстановлена, оформление экспорта сопредельной стороной осуществляется в ручном режиме", - рассказали представители ассоциации.