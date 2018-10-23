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Минобороны Беларуси и России заключили соглашение об обмене информацией о перспективных разработках
Министр обороны Беларуси Андрей Равков и министр обороны России Сергей Шойгу в среду в Минске подписали соглашение об обмене информацией о перспективных разработках и технологиях.
Подписание прошло после заседания совместной коллегии министерств обороны двух стран, сообщает госагентство
Также был утвержден замысел проведения учения "Щит Союза-2019".
(последует)
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Министр обороны Беларуси Андрей Равков и министр обороны России Сергей Шойгу в среду в Минске подписали соглашение об обмене информацией о перспективных...
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