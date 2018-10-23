ГАИ: водителя разбившейся на М6 маршрутки 130 раз штрафовали за нарушения ПДД и дважды лишали прав

Водитель попавшей в смертельную аварию на трассе М6 под Воложином маршрутки 130 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Об этом в эфире телеканала «Гродно» сообщил начальник региональной ГАИ Владимир Назарко.

— За всю историю у водителя имеется порядка 130 нарушений. За последние два года — более 30. Из них 27 — нарушение скоростного режима, — рассказал Назарко.

Начальник ГАИ отметил, что водителя за повторное превышение скорости дважды лишали права управления транспортными средствами.

Напомним, 18 октября, около 19.40, 46-летний житель Гродно, управляя маршрутным такси Mercedes-Benz, на 74-м километре автодороги Минск — Гродно не учел складывающуюся дорожную обстановку и совершил столкновение с разделительным бетонным ограждением.

В результате ДТП двое пассажиров погибли: 66-летняя женщина скончалась на месте, 71-летний мужчина — в больнице. Водитель и 13 пассажиров маршрутного такси, среди которых 11-летняя и пятилетняя девочки, с травмами различного характера госпитализированы.



Фото: ГАИ Минской области

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК Беларуси.