Ученые назвали самый эффективный способ бросить курить

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Мозг-обманщик

Опасный наркотик

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: ВЦИОМ

По данным ВЦИОМ, за последние десять лет значительно выросла доля тех, кто сумел бросить курить. На графике красной линией отмечены респонденты, выкуривающие одну пачку сигарет в день и больше, желтой — те, кто употребляет несколько сигарет в день, синей — люди, выкуривающие несколько сигарет в неделю, зеленой — те, кто смог избавиться от вредной привычки, голубой — респонденты, которые никогда не курили.

С первой же затяжки

Ученые связали потерю слуха с курением

По данным Минздрава России, около 30 процентов взрослого населения страны — заядлые курильщики. Более половины мечтают отказаться от сигарет, сорок процентов — пытались бросить курить в течение последнего года. Удалось это очень немногим: пяти процентам. РИА Новости вместе с экспертами разбирается, почему так трудно бросить курить и какая методика наиболее эффективна в борьбе с никотиновой зависимостью.В 2012 году группа японских и американских исследователей изучала систему вознаграждения в мозге человека. Этот комплекс структур нервной системы отвечает за ощущения счастья, когда резко увеличивается выброс гормона дофамина после полезных, с точки зрения организма, действий — например, после секса или вкусной еды. Ученых интересовало, как влияет курение на работу этой системы, иными словами — может ли заядлого курильщика что-то порадовать так же сильно, как сигареты.Оказалось, что нет. Проанализировав несколько десятков томографических экспериментов, исследователи выяснили, что мозг никотин-зависимых людей действует немного иначе. Если обычный индивид испытывал положительные эмоции, когда ему показывали деньги или еду, то система вознаграждения курильщика активизировалась только при виде сигарет, оставаясь к остальным стимулам, как правило, равнодушной. Более того, такие изменения в работе системы фиксировались уже после десятой выкуренной сигареты.Вероятно, это связано с тем, что при постоянном курении в мозге резко вырастает число ацетилхолиновых рецепторов (именно они обеспечивают передачу нервного импульса и провоцируют выброс дофамина), а их чувствительность падает. Эти рецепторы в норме активируются особым органическим соединением ацетилхолином, очень похожим по структуре на никотин. При повышении числа рецепторов собственных запасов ацетилхолина перестает хватать. И чтобы чувствовать себя счастливым, человеку приходится постоянно увеличивать дозу никотина — так формируется физиологическая зависимость.— отмечает, заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук.По словам, доцента кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. Сеченова, около 75 процентов тех, кто смог продержаться без сигарет четыре недели и больше (считается, что именно столько времени нужно, чтобы прошел синдром отмены), в течение года снова возвращаются к любимым сигаретам.— уточняет эксперт.По данным британских исследователей, у 70 процентов людей зависимость может сформироваться уже после первой затяжки. А вот избавиться от пагубной привычки крайне сложно. Большинство опрошенных РИА Новости врачей-наркологов считают самым эффективным методом никотин-заместительную терапию, совмещенную с психотерапией.— полагает Олег Кутушев.Неверно подобранные дозы лекарств, особенно когда человек их прописывает себе самостоятельно, могут привести к дискредитации самого метода лечения, отмечает Анна Ненастьева. По словам эксперта, при назначении препаратов специалист всегда оценивает степень зависимости, тяжесть клинических проявлений (не только число выкуриваемых сигарет в день, но и время первого утреннего перекура) и мотивацию человека — какими ресурсами он обладает, чтобы бросить курить. От этих трех факторов и зависит успех лечения от никотиновой зависимости.Впрочем,, профессор Казанского федерального университета, эксперт ВОЗ, доктор медицинских наук, настроен менее оптимистично.— говорит профессор.Однако молекулярные биологи и химики из Калифорнии способны исправить эту неутешительную статистику. Неделю назад они сообщили о создании своеобразной "вакцины" от никотиновой зависимости. Фермент NicA2, разрушающий никотин в клетках "нефтеядной" бактерии Pseudomonas putida, похожим образом действует и в организме человека. А одна из версий этого вещества NicA2-J1 помогает полностью избавиться от пагубной привычки.Первыми излечившимися стали лабораторные крысы. Животные, с детства приученные к воде с никотином, спокойно отказывались от нее, если им в организм вводили NicA2-J1. Грызуны же из контрольной группы продолжали пить жидкость с никотином, даже получая болезненные удары током.В ближайшее время ученые планируют провести клинические испытания нового вещества на людях. Учитывая, что курение в среднем сокращает жизнь на десять лет, вызывает рак легких, сердечно-сосудистые заболевания и потерю слуха, прививка от никотиновой зависимости сохранила бы несколько миллионов жизней.