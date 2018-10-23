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Лукашенко подписал указ о повышении пенсий в Беларуси с 1 ноября

24.10.2018 12:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Лукашенко подписал указ о повышении пенсий в Беларуси с 1 ноября
Фото из открытых источников

В Беларуси с 1 ноября 2018 года трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Соответствующий указ подписал 23 октября 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней зарплаты. Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней зарплаты работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

В Министерстве труда и соцзащиты пояснили, что в результате перерасчета средний размер трудовых пенсий вырастет до 388,1 рубля, а средний размер пенсии по возрасту – до 393,96 рубля.

О том, что в Администрацию президента поступил проект указа о повышении пенсий, 16 октября сообщила министр труда и соцзащиты Ирина КОСТЕВИЧ. Если сегодня средняя пенсия по возрасту составляет 374 рубля, то начиная с ноября она будет 394 рубля, повышение составит около 20 рублей, отметила министр.

Напомним, трудовые пенсии в 2018 году поднимали дважды. С 1 мая размер выплат увеличился в среднем на 5,4%, с 1 августа – в среднем на 10%. В общей сложности пенсии в 2018 году вырастут более чем на 20%. Премьер-министр Беларуси Сергей РУМАС отметил, что с учетом инфляции на уровне 6% это рекордный рост.

 
 
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Трудовые пенсии увеличатся в среднем на 5,3%.
 
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