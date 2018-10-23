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Гомель примет молодёжный чемпионат мира по шашкам
Новости Беларуси. Не силой, а умом: в выходные Гомель примет молодёжный чемпионат мира по шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники из 15 стран мира поборются за звание лучших из лучших.
Однако больше всего представителей ожидается именно из Беларуси. Побеждать на родной земле дело вдвойне приятное, поэтому и тренируются ребята в интенсивном режиме.
Ирина Пашкевич, председатель Белорусской федерации шашек:
Соревнования начнутся уже 28 октября, смогут ли белорусы завоевать золотые награды, узнаем совсем скоро.
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Новости Беларуси. Не силой, а умом: в выходные Гомель примет молодёжный чемпионат мира по шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники из 15 стран мира...
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