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Гомель примет молодёжный чемпионат мира по шашкам

24.10.2018 12:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Не силой, а умом: в выходные Гомель примет молодёжный чемпионат мира по шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники из 15 стран мира поборются за звание лучших из лучших.

Гомель примет молодёжный чемпионат мира по шашкам

Однако больше всего представителей ожидается именно из Беларуси. Побеждать на родной земле дело вдвойне приятное, поэтому и тренируются ребята в интенсивном режиме.

Гомель примет молодёжный чемпионат мира по шашкам

Ирина Пашкевич, председатель Белорусской федерации шашек:
Я надеюсь, у нас очень хорошие шансы на чемпионате. Хотелось бы повторить прошлогодний результат, где из 16 гимнов игралось 7 гимнов Беларуси. Было 7 золотых медалей, поэтому хотелось бы, чтобы было не хуже.

Соревнования начнутся уже 28 октября, смогут ли белорусы завоевать золотые награды, узнаем совсем скоро.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Не силой, а умом: в выходные Гомель примет молодёжный чемпионат мира по шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники из 15 стран мира...
 
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