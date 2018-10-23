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Черепаха-блогер появится в Беларуси: будет вести трансляции из-под воды
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Центра океанографии – Алексей Азаров.
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Алексей Азаров, директор Центра океанографии:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Центра океанографии – Алексей Азаров. Краб-вампир, рыба-жаба и акулята: кого ещё можно...
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