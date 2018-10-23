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В Ивьевском районе Opel выехал на встречную полосу перед фурой. Легковушка превратилась в груду металла

24.10.2018 12:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 23 октября на трассе МинскГродно в Ивьевском районе Opel врезался в автопоезд.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на 141 км дороги Opel пошёл на обгон, но не успел завершить манёвр. Машину боком занесло под фуру Volvo, которая ехала по встречной полосе.  

В Ивьевском районе Opel выехал на встречную полосу перед фурой. Легковушка превратилась в груду металла
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Водителя Opel и сидевшего за ним пассажира поместили в хирургическое отделение. Пассажира, сидевшего на заднем сиденье справа, доставили в реанимацию.  

В Ивьевском районе Opel выехал на встречную полосу перед фурой. Легковушка превратилась в груду металла
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Осенью 2018 года в Минске водитель отвлеклась на плач ребёнка и попала в аварию.  

Автомобиль женщины перевернулся – подробнее здесь.  

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 23 октября на трассе Минск – Гродно в Ивьевском районе Opel врезался в автопоезд.   Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на 141 км...
 
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