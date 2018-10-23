|
В Ивьевском районе Opel выехал на встречную полосу перед фурой. Легковушка превратилась в груду металла
Новости Беларуси. Днём 23 октября на трассе Минск – Гродно в Ивьевском районе Opel врезался в автопоезд.
Как
Водителя Opel и сидевшего за ним пассажира поместили в хирургическое отделение. Пассажира, сидевшего на заднем сиденье справа, доставили в реанимацию.
Осенью 2018 года в Минске водитель отвлеклась на плач ребёнка и попала в аварию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ивьевском районе Opel выехал на встречную полосу перед фурой. Легковушка превратилась в груду металла
Новости Беларуси. Днём 23 октября на трассе Минск – Гродно в Ивьевском районе Opel врезался в автопоезд. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на 141 км...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)