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Тысячи мексиканцев эвакуировали из-за приближающегося урагана «Уилла»
Новости Мексики. Ураган «Уилла» достиг территории Мексики. Сейчас он находится в 80 километрах от города Масатлан и в 20 километрах от береговой линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скорость ветра внутри воронки достигает 240 км/ч. В связи с угрозой на тихоокеанском побережье эвакуировали тысячи человек. Ранее власти страны объявили чрезвычайную ситуацию на территории почти 20 муниципалитетов в двух штатах.
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Новости Мексики. Ураган «Уилла» достиг территории Мексики. Сейчас он находится в 80 километрах от города Масатлан и в 20 километрах от береговой линии, сообщили в...
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