Шнуров показал снимок с молодой супругой и признался, что снова не холост

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Oct 24, 2018 at 12:42am PDT
Свой пост он традиционно сопроводил стихотворением, в котором подтвердил, что состоит с девушкой в браке. О том, кто такая Ольга Абрамова, мы уже писали. По данным российских медиа, она младше Сергея на 18 лет. Ольга родилась в Екатеринбурге, откуда переехала в Москву с родителями, когда ей было 14. Ее отец — бизнесмен. Девушка окончила МГУ и изучала историю искусств в Лондоне. Раньше Абрамова встречалась с миллионером Русланом Фахриевым и сыном владельца «М-Видео» Ларри Зайонцем.
Напомним, что в мае музыкант Сергей Шнуров сообщил в Instagram о своем разводе с супругой Матильдой, а вскоре после разрыва посоветовал всем «чаще разводиться». Этот брак стал для Шнура уже четвертым по счету.
Если вас мало касается личная жизнь Шнурова, но на концерт музыканта не отказались бы сходить, группировка «Ленинград» вернется в Минск 5 апреля 2019 года. А вот на декабрьское выступление билетов уже нет: минчане раскупили все квитки за полтора месяца до приезда группы.
20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида, который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.