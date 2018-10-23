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Шнуров показал снимок с молодой супругой и признался, что снова не холост

24.10.2018 12:46 — Разное | Tut.by  
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram фото с новой супругой Ольгой Абрамовой. Этот пост можно считать первым официальным подтверждением отношений пары.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, — не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, — мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Oct 24, 2018 at 12:42am PDT

Свой пост он традиционно сопроводил стихотворением, в котором подтвердил, что состоит с девушкой в браке. О том, кто такая Ольга Абрамова, мы уже писали. По данным российских медиа, она младше Сергея на 18 лет. Ольга родилась в Екатеринбурге, откуда переехала в Москву с родителями, когда ей было 14. Ее отец — бизнесмен. Девушка окончила МГУ и изучала историю искусств в Лондоне. Раньше Абрамова встречалась с миллионером Русланом Фахриевым и сыном владельца «М-Видео» Ларри Зайонцем.

Напомним, что в мае музыкант Сергей Шнуров сообщил в Instagram о своем разводе с супругой Матильдой, а вскоре после разрыва посоветовал всем «чаще разводиться». Этот брак стал для Шнура уже четвертым по счету.


Фото: Persona Stars

 

Если вас мало касается личная жизнь Шнурова, но на концерт музыканта не отказались бы сходить, группировка «Ленинград» вернется в Минск 5 апреля 2019 года. А вот на декабрьское выступление билетов уже нет: минчане раскупили все квитки за полтора месяца до приезда группы.

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***

20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида, который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram снимок с новой супругой Ольгой Абрамовой. Фото можно считать первым официальным подтверждением...
 
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