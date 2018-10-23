Шнуров показал снимок с молодой супругой и признался, что снова не холост

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram фото с новой супругой Ольгой Абрамовой. Этот пост можно считать первым официальным подтверждением отношений пары.

Свой пост он традиционно сопроводил стихотворением, в котором подтвердил, что состоит с девушкой в браке. О том, кто такая Ольга Абрамова, мы уже писали . По данным российских медиа , она младше Сергея на 18 лет. Ольга родилась в Екатеринбурге, откуда переехала в Москву с родителями, когда ей было 14. Ее отец — бизнесмен. Девушка окончила МГУ и изучала историю искусств в Лондоне. Раньше Абрамова встречалась с миллионером Русланом Фахриевым и сыном владельца «М-Видео» Ларри Зайонцем.

Напомним, что в мае музыкант Сергей Шнуров сообщил в Instagram о своем разводе с супругой Матильдой, а вскоре после разрыва посоветовал всем «чаще разводиться» . Этот брак стал для Шнура уже четвертым по счету.



Фото: Persona Stars

Если вас мало касается личная жизнь Шнурова, но на концерт музыканта не отказались бы сходить, группировка «Ленинград» вернется в Минск 5 апреля 2019 года. А вот на декабрьское выступление билетов уже нет: минчане раскупили все квитки за полтора месяца до приезда группы.

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