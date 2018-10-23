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Зачем в Минск прилетел глава Минобороны РФ?
Сергей Шойгу прибыл в Минск и заявил о небывалой активности западной разведки и войск НАТО возле границ Беларуси, которая образует с РФ Союзного государство.
Вопросы обеспечения военной безопасности Союзного государства будут обсуждать в Минске на заседании совместной коллегии Минобороны двух стран.
Для участия в коллегии в Минск с рабочим визитом прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе мероприятия министр обороны Беларуси Андрей Равков
Равков отметил, что сотрудничество направлено на укрепление совместной группировки войск. При этом он подчеркнул, что Россия и Беларуси имеют одинаковую оценку существующих в настоящее время вызовов и угроз.
Шойгу, при этом, отметил активизацию войск НАТО на границе СГ, которая достигла «небывалого уровня со времен холодной войны».
Ранее посол РФ в Беларуси Михаил Бабич заявил, что любое нападение на Беларусь Россия расценит, как нападение на себя.
В этом году в Норвегии пройдут массовые военные учения страны НАТО, на которые Беларусь и Россия приглашены в качестве наблюдателей.
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Сергей Шойгу прибыл в Минск и заявил о небывалой активности западной разведки и войск НАТО возле границ Беларуси, которая образует с РФ Союзного государство.
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