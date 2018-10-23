Зачем в Минск прилетел глава Минобороны РФ?

Сергей Шойгу прибыл в Минск и заявил о небывалой активности западной разведки и войск НАТО возле границ Беларуси, которая образует с РФ Союзного государство.

Вопросы обеспечения военной безопасности Союзного государства будут обсуждать в Минске на заседании совместной коллегии Минобороны двух стран.

Для участия в коллегии в Минск с рабочим визитом прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе мероприятия министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил , что Генштабы двух ведомств уже приступили к подготовке военного учения «Щит Союза-2019», которое пройдет в 2019 году на территории РФ.

Равков отметил, что сотрудничество направлено на укрепление совместной группировки войск. При этом он подчеркнул, что Россия и Беларуси имеют одинаковую оценку существующих в настоящее время вызовов и угроз.

Шойгу, при этом, отметил активизацию войск НАТО на границе СГ, которая достигла «небывалого уровня со времен холодной войны».

Ранее посол РФ в Беларуси Михаил Бабич заявил, что любое нападение на Беларусь Россия расценит, как нападение на себя.

В этом году в Норвегии пройдут массовые военные учения страны НАТО, на которые Беларусь и Россия приглашены в качестве наблюдателей.