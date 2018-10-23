ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зачем в Минск прилетел глава Минобороны РФ?

24.10.2018 13:00 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Сергей Шойгу прибыл в Минск  и заявил о небывалой активности западной разведки и войск НАТО возле границ Беларуси, которая образует с РФ Союзного государство.

Вопросы обеспечения военной безопасности Союзного государства будут обсуждать в Минске на заседании совместной коллегии Минобороны двух стран. 

Для участия в коллегии в Минск с рабочим визитом прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе мероприятия министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил, что Генштабы двух ведомств уже приступили к подготовке военного учения «Щит Союза-2019», которое пройдет в 2019 году на территории РФ.

Равков отметил, что сотрудничество направлено на укрепление совместной группировки войск. При этом он подчеркнул, что Россия и Беларуси имеют одинаковую оценку существующих в настоящее время вызовов и угроз.

Шойгу, при этом, отметил активизацию войск НАТО на границе СГ, которая достигла «небывалого уровня со времен холодной войны».

Ранее посол РФ в Беларуси Михаил Бабич заявил, что любое нападение на Беларусь Россия расценит, как нападение на себя. 

В этом году в Норвегии пройдут массовые военные учения страны НАТО, на которые Беларусь и Россия приглашены в качестве наблюдателей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Шойгу прибыл в Минск  и заявил о небывалой активности западной разведки и войск НАТО возле границ Беларуси, которая образует с РФ Союзного государство.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уникальный проект, который не стал сенсацией. История белорусов, создававших ё-мобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика