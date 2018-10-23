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Никакого "турбо": обновленный Audi R8 стал мощнее, но сохранил атмосферные двигатели

24.10.2018 13:02 — Разное | Tut.by  
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Компания Audi провела плановое обновление «двухдверки» R8 и ее открытой версии R8 Spyder, получившие более агрессивный внешний облик и модернизированные моторы V10.


Спереди суперкар Audi от прежней версии можно отличить по укрупненной решетке радиатора, над которой появились три узких вентиляционных отверстия — по задумке дизайнеров, они должны напомнить о классической модели Ur-Quattro 80-х гг. прошлого века. Сзади появился новый диффузор, кругляши выхлопных патрубков заменили прежние прямоугольники, а чтобы автомобиль казался визуально шире, корму приукрасили зачерненной решеткой во всю ширину.


Новая трехсекционная крышка моторного отсека может быть пластиковой или карбоновой, сами двигатели получили небольшую прибавку в мощности. 5,2-литровый V10 у базовой версии R8 теперь развивает 570 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента — на 30 сил и 10 Нм больше, чем прежде. Благодаря этому немного сократилось время набора первой «сотни» (за 3,4 секунды у купе и 3,5 секунды у Spyder), а «максималка» выросла до 324 км/ч (у родстера на 2 км/ч меньше).


Топ-версия R8 V10 Performance, раньше обозначаемая приставкой Plus, стала мощнее на 10 «лошадок» (620 сил), прибавка в крутящем момента составила 20 Нм (580 Нм). Машина также стала чуть динамичнее: разгон до 100 км/ч по паспорту занимает 3,1 секунды, максимальная скорость — 331 км/ч.


Из прочих особенностей обновленного R8 — перенастроенные в угоду лучшей управляемости подвеска и рулевой механизм, пересмотренный набор режимов работы ездовой электроники (у топ-версии появились три новые программы Dry, Wet и Snow) и более эффективная работа системы стабилизации и ABS (если верить Audi, тормозной путь с 200 км/ч сократился на 5 м).


Европейские продажи модернизированного R8 начнутся в начале следующего года.

 
 
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Европейские продажи модернизированного R8 начнутся в начале следующего года.
 
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