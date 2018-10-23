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В каком возрасте и с каким образованием чаще всего в Беларуси попадают в безработные

24.10.2018 13:08 — Разное | Tut.by  
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Фактический уровень безработицы в третьем квартале этого года, как и во втором, составил 4,7% от численности рабочей силы (в первом квартале — 5,1%). Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые были собраны по методологии Международной организации труда по данным выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, белорусы какого возраста и с каким образованием чаще всего попадают в безработные.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Напомним, в обследовании домохозяйств по занятости Белстат использует принятое во всем мире определение Международной организации труда. То есть безработным считается тот, кто считает себя безработным, при этом активно ищет работу и готов приступить к работе в кратчайшие сроки. В Беларуси численность фактически безработных выше численности официально зарегистрированных нетрудоустроенных.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,6% от общего числа домашних хозяйств с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.

Выше всего уровень безработицы среди молодежи: в возрасте 15−19 лет этот показатель составляет 21,4%, в возрасте 20−24 лет — 9,5%.

Среди работников 55−59 лет уровень безработицы составляет 6%, а 60−74 лет — 5,8%. Ниже всего уровень безработицы среди белорусов в возрасте 35−39 лет и 45−49 лет — 3,2%.

Работники с общим средним образованием чаще других оказываются в числе нетрудоустроенных, уровень безработицы среди них составляет 7,8%. Ниже всего этот показатель среди тех, кто получил высшее образование, — 3,1%, а также среднее специальное — 3,7%.

При этом уровень занятости белорусов (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15−74 лет) в третьем квартале этого года составил 68%. Выше всего этот показатель среди тех, кому от 30 до 34 лет, — 92,4%.

Напомним, в Беларуси рекордно сократилась официальная безработица, достигнув исторического минимума. На начало октября в стране было 15 тысяч официально нетрудоустроенных. При этом число вакансий также вышло на пик. В общереспубликанском банке вакансий сегодня значится больше 83 тысяч предложений от нанимателей. Почти треть из них — с зарплатой до 350 рублей. Напомним, власти намерены поднять доходы белорусов, у которых низкие заработки.

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Теги: Минск
 
 
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